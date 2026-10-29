தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/அலுவலகங்கள் திறப்பு

அலுவலகங்கள் திறப்பு

அலுவலகங்கள் திறப்பு

UPDATED : அக் 28, 2026 06:17 PM

ADDED : அக் 28, 2026 06:14 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 28, 2026 06:17 PM ADDED : அக் 28, 2026 06:14 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மேலுார்: மேலுார் தொகுதியில் ஊரக வளர்ச்சி துறை சார்பில் கட்டிய அலுவலகங்களை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் திறந்து வைத்தார். வஞ்சிநகரத்தில் ரூ.45 லட்சத்தில் துணை சுகாதார நிலையம், முருகன் பட்டியில் ரூ.36 லட்சத்தில் 2 வகுப்பறைகள், அம்பலகாரன்பட்டி, திருவாதவூரில் தலா ரூ. 5 லட்சத்தில் பொது சேவை மையம், ரூ.30 லட்சத்தில் கட்டிய ஊராட்சி அலுவலகம் போன்றவற்றை அமைச்சர் திறந்ததார்.

அதற்கு முன்பாக மேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் புழுக்கள் கிடந்த உணவால் உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டு, சிகிச்சை பெறும் துாய்மைப் பணியாளர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். இதில் ஊரக வளர்ச்சி திட்ட இயக்குனர் சதீஷ் பாபு, சுகாதார அலுவலர் பொற்செல்வன், ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் விசாலாட்சி, ஆர்.டி.ஓ., சங்கீதா, மருத்துவ அலுவலர் சண்முக பெருமாள் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us