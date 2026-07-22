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﻿ மருத்துவ சேவை குறைபாடு  ரூ.25 லட்சம் வழங்க உத்தரவு

﻿ மருத்துவ சேவை குறைபாடு  ரூ.25 லட்சம் வழங்க உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:59 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:59 AM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் ரமணி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பெண் உரிய சிகிச்சை அளிக்காததால் உயிரிழந்தார். அவரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சேதுபதி நகரைச் சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் கண்ணன். இவரது மனைவி இடைநிலை ஆசிரியை விஜயலெட்சுமி வயிற்று வலிக்காக கீரைக்கார ஊருணி அருகில் உள்ள ரமணி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள், கருப்பையில் உள்ள கட்டிகளை அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்றனர்.

அவருக்கு 2023 மே 3ல் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட நிலையில், விஜயலெட்சுமி இறந்தார்.

மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிந்தைய சிகிச்சை அளிப்பதற்கான வசதிகள் இல்லாததால் தனது மனைவி உயிரிழந்ததாக கண்ணன் ராமநாதபுரம் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் மனு அளித்தார்.

ஆணைய தலைவர் எம்.பிறவி பெருமாள், உறுப்பினர் எஸ்.குட்வின் சாலமோன்ராஜ் விசாரித்தனர்.

பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மருத்துவமனை நிர்வாகம் ரூ.25 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். வழக்கு செலவுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் தர வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.

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