அறநிலையத்துறை இடங்களை பிறதுறைகள் எடுக்கக் கூடாது

UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
மேலுார்: வலைசேரி பட்டியில் பற்றாளர் உமா சந்திரா தலைமையில் உள்ளாட்சி தினத்தை முன்னிட்டு கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான இடங்களை நீதிமன்ற உத்தரவுபடி பிற அரசு துறைகள் கையகப்படுத்த கூடாது. ஊராட்சியில் உள்ள குடிநீர் இணைப்புகளை தவறாக பயன்படுத்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தும்பை பட்டி, அட்டப்பட்டி ஏ.பி.டி.ஓ., அன்புச் செல்வம் தலைமையில், ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குனர் விசாலாட்சி மேற்பார்வையில் நடந்த கூட்டத்தில் ஜாதி பெயர் கொண்ட கிராமங்களின் பெயர்களை மாற்றம் செய்ய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும் துாய்மை பணியாளர்கள், காவலர்கள் மற்றும் மேல்நிலைத் தொட்டி இயக்குநர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர். ஊராட்சி செயலர் பிரபு, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் உமா மகேஸ்வரி பங்கேற்றனர்.