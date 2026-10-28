ஓரிரு ஆண்டுகளில் ‘அவுட்டர் ரிங் ரோடு’ 2ம் கட்டப் பணிகள்: ‘நகாய்’ திட்ட இயக்குனர் தகவல்
ஓரிரு ஆண்டுகளில் ‘அவுட்டர் ரிங் ரோடு’ 2ம் கட்டப் பணிகள்: ‘நகாய்’ திட்ட இயக்குனர் தகவல்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:36 PM
மதுரை: மதுரை ‘அவுட்டர் ரிங்ரோடு’க்கான 2 ம் கட்டப் பணிக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை உட்பட முன்னேற்பாடு பணிகள் முடிந்து ஓரிரு ஆண்டுகளில் சாலைப் பணிகள் துவங்கும் என ‘நகாய்’ திட்ட இயக்குனர் முருக பிரகாஷ் தெரிவித்தார்.
மதுரை நகரில் வாகன நெரிசலை குறைக்க வாடிப்பட்டி முதல் திருமங்கலம் ஆலம்பட்டி வரை ‘நகாய்’ மூலம் ‘அவுட்டர் ரிங்ரோடு’ அமைக்கப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக திண்டுக்கல் ரோட்டில் வாடிப்பட்டி முதல் மேலுார் ரோட்டில் தாமரைப்பட்டி வரை 30 கி.மீ., நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை திட்ட இயக்குனர் முருகபிரகாஷ் ஆய்வு செய்தார்.
அவர் கூறியதாவது: 2020ல் துவங்கிய பணி 2 ஆண்டுகளில் முடிந்திருக்க வேண்டும். கொரோனாவால் தாமதமாகி 2026 ல் முடிந்துள்ளது. இதன் மூலம் மதுரையின் வடக்கே உள்ள திண்டுக்கல், வாடிப்பட்டி பகுதியினர் மதுரைக்குள் வராமல் ராமேஸ்வரம், காரைக்குடி செல்லலாம். மேலுார் பகுதியினர் திண்டுக்கல், பழநிக்கு செல்ல முடியும். இதனால் 60 சதவீத பயண நேரம் குறைகிறது.
வாடிப்பட்டியில் இருந்து 3.5 வது கி.மீ.,யில் வகுத்து மலையில் மாநிலத்தில் முதலாவதாக 40 மீ., நீளம், 20 மீ., அகலத்தில் வனவிலங்குகளுக்கு பாலம் (அனிமல் பாஸ்) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 3 இடங்களில் அதிவேக வாகனங்களை பதிவு செய்ய 4 கேமராக்கள், 36 இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
இத்திட்டத்தில் 2வது கட்டமாக 53 கி.மீ., சாலைப்பணிகள், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், அருப்புக்கோட்டை, திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலைகளைக் கடந்து திருமங்கலம் அருகே தென்காசி ரோடு ஆலம்பட்டியில் முடிவடையும். இதற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்தல், டெண்டர் விடுவது, நிலம் கையகப்படுத்தலுக்குப் பின் சாலை அமைக்கும் பணிகள் ஓரிரு ஆண்டுகளில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு கூறினார்.