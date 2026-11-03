விரகனுார் சந்திப்பில் மேம்பாலம்: குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு
விரகனுார் சந்திப்பில் மேம்பாலம்: குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு
UPDATED : நவ 03, 2026 05:13 AM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
மதுரை: ''ரிங்ரோடு விரகனுார் சந்திப்பில் போக்குவரத்து நெரிசல், விபத்துக்களை தவிர்க்க மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும்'' என குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டது.
மதுரை மாவட்ட குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ.,அன்பழகன், நேர்முக உதவியாளர் பார்த்திபன், சமூகபாதுகாப்பு அலுவலர் பொன்ராஜ், டி.எஸ்.ஓ., ராஜகுரு, மீன்வளத்துறை துணை இயக்குனர் காசிநாதபாண்டியன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
பிரதம மந்திரி மீன்வள மேம்பாட்டு திட்டத்தில் 12 பேருக்கு தலா ரூ.75 ஆயிரம் வீதம் ரூ.9 லட்சம் மதிப்பிலான இருசக்கர வாகனம், மீன்விற்பனை செய்வதற்கான குளிர்சாதன பெட்டிகளை கலெக்டர் வழங்கினார்.
பனையூர் சமூக ஆர்வலர் ராஜ்குமார் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: விரகனுார் சுற்றுச் சாலையில் உள்ள சந்திப்பில் 5 சாலைகள் இணைகின்றன. தினமும் காலை 5:00 மணி முதல் இரவு 11:00 மணி வரை ஏராளமான வாகனங்கள் ஐந்து சாலைகளிலும் சென்று வருகின்றன.
இச்சந்திப்பில் தினமும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டு போக்குவரத்து தாமதம் ஏற்படுகிறது. இதனால் எரிபொருள் செலவு அதிகமாகிறது. வாகன ஓட்டிகள், பயணிகள் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர். தினமும் 20 க்கும் மேற்பட்ட விபத்துகள் நடக்கின்றன. இதற்கு தீர்வு காண இச்சந்திப்பில் ரிங்ரோட்டில் மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.