கால்வாயில் குவாரி கழிவுகள் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள்
கால்வாயில் குவாரி கழிவுகள் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள்
UPDATED : அக் 25, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:54 PM
கொட்டாம்பட்டி: சொக்கம்பட்டி அகிலா குட்டு பகுதியில் விவசாய நிலங்களில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறும் கால்வாயில் குவாரி கழிவுகளை கொட்டியதால் விவசாயிகளின் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இப்பகுதியில் சின்னையா, முருகன், முத்து உள்ளிட்ட பலர் மழைநீரை நம்பி 5 நாட்களுக்கு முன் நெல் பயிரிட்டுள்ளனர். பொதுவாக விவசாயிகள் மழை பெய்ததும் வயலில் தங்களுக்கு தேவையான நீரை சேமித்து வைத்தது போக உபரி நீரை கால்வாய் வழியாக வெளியேற்றி அருகில் உள்ள அகிலா கண்மாயில் தேக்கி வைப்பர்.
பிறகு பாசன தேவைக்கு ஏற்ப தண்ணீரை பயன்படுத்துவர். தற்போது தண்ணீர் வெளியேறும் கால்வாயில் குவாரி கழிவுகளைக் கொட்டியுள்ளதால் தண்ணீர் வெளியேறாமல் வயலில் நெற் பயிர்கள் மூழ்கிக் கிடக்கிறது.
அப்பகுதி விவசாயி சின்னய்யா கூறியதாவது: ரூ.5 ஆயிரம் செலவு செய்து பயிரிட்ட நெற்பயிர்கள் 5 நாட்களாக நீரில் மூழ்கியுள்ளதால் பயிர்கள் அழுகும் அபாயம் உள்ளது. வயலில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் நெற்பயிரை காப்பாற்ற முடியாமல் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் கால்வாய் மற்றும் வயலில் கிடக்கும் குவாரி கழிவுகளை அகற்றி தண்ணீர் வெளியேறவும், இடையூறு இன்றி விவசாயம் செய்யவும் வழி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றார்.
குவாரி தரப்பினர் கூறுகையில், ‘‘கால்வாயில் கழிவுக் கற்களை கொட்டியதாக கூறுவது தவறு. ஒப்பந்தம் எடுத்த வயலில் மட்டுமே கழிவுக் கற்களை கொட்டியுள்ளோம். விவசாயிகள் கேட்டுக் கொண்டதால் தண்ணீர் வெளியேற ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றனர்.