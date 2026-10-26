/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பனை விதை நடும் விழா
UPDATED : அக் 25, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:24 PM
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ஒத்தக்கடை: ஒத்தக்கடை சரஸ்வதி நகர் அரசு மாதிரிப் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே யானைமலை கிரீன் பவுண்டேஷன் சார்பில் பனை விதை நடும் விழா நடந்தது.
தலைமையாசிரியர் தென்னவன் தலைமை வகித்தார். உறுப்பினர் அசோக்குமார் முன்னிலை வகித்தார். தியாகராஜர் நன்முறை மேல்நிலைப்பள்ளி தமிழாசிரியர் கார்த்திக் வரவேற்றார். கால்வாய் இரு கரைகளில் 100 பனை விதைகள் நடப்பட்டன.
உறுப்பினர் பாஸ்கரன் நன்றி கூறினார். அஞ்சலகப் பணியாளர் பிரேம், ஆடிட்டர் ஐஸ்வர்யா, உறுப்பினர்கள் பாலமுருகன், ஸ்டெல்லா மேரி, ரூபன் நலினா, ரிதார்த், பாலா, பிரபு, ஜெய்சித் பங்கேற்றனர்.