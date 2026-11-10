/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பனை விதை நடும் விழா
UPDATED : நவ 10, 2026 07:45 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:45 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: மதுரை யானைமலை கிரீன் பவுண்டேஷன் சார்பில் ஒத்தக்கடை அரசு பூங்காவில் தலைமையாசிரியர் தென்னவன் தலைமையில் பனை விதை, மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடந்தது.
அறக்கட்டளை மூத்த உறுப்பினர் ஜெயபாலன் முன்னிலை வகித்தார். ஆசிரியர் கார்த்திக் வரவேற்றார். உறுப்பினர்கள் பாலமுருகன், ஐஸ்வர்யா, சமூக ஆர்வலர் அசோக்குமார், அக்ரி பாலு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். ராஜகம்பீரம் கண்மாய் கரையில் பனை விதைகள், மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. மாணவர் செழியன் நன்றி கூறினார்.