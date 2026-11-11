ஊராட்சி செயலாளர்களை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்: விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ஊராட்சி செயலாளர்களை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும்: விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:25 PM
திருமங்கலம்: ‘‘ஒரே ஊராட்சியில் பல ஆண்டுகளாக பணிபுரியும் விவசாயிகளை இடம்மாற்றம் செய்ய வேண்டும்’’ என, குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
திருமங்கலம் தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு தாசில்தார் முத்துலட்சுமி தலைமை வகித்தார். இதில் விவசாயிகள் பேசியதாவது:
திருமங்கலம் தாலுகாவின் பல ஊராட்சிகளில் செயலாளர்கள் பல ஆண்டுகளாக ஒரே இடத்தில் பணிபுரிகின்றனர். இதனால் அவர்கள் கிராமங்களின் உண்மை நிலவரத்தை அரசுக்கு தெரிவிப்பது இல்லை. கிராம வளர்ச்சி பாதிக்கிறது. எனவே நீண்ட நாட்களாக ஒரே இடத்தில் இருக்கும் ஊராட்சி செயலாளர்களை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.
விவசாயி பால்பாண்டி பேசுகையில், ‘‘சாத்தங்குடி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் முன்பு கருவேல மரங்கள் அதிக அளவில் வளர்ந்துள்ளன. இதனால் நோயாளிகள் அவதிப்படுகின்றனர். அவற்றை உடனே அகற்ற வேண்டும்’’ என்றார்.
விவசாயி ஜெயக்குமார் பேசுகையில், ‘‘திருமங்கலம் வட்டாரத்தில் அதிக அளவில் நெல் பயிரிடப்படுவதால் நெற்களம் அமைக்க வேண்டும். செங்குளம் கண்மாயில் குப்பை கொட்டப்படுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு, நீர் நிலையும் பாதிகிறது. எனவே அதை உடனே சீரமைக்க வேண்டும், குப்பை கொட்டுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார். ‘‘பிரச்னைகள் குறித்து உடனே தீர்வு காணப்படும்’’ என தாசில்தார் முத்துலட்சுமி தெரிவித்தார்.