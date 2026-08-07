மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டூவீலர்களை நிறுத்த படுத்துது 'பார்க்கிங்' : ரயில்களை தவறவிட்டு பரிதவிக்கும் பயணிகள்
மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டூவீலர்களை நிறுத்த படுத்துது 'பார்க்கிங்' : ரயில்களை தவறவிட்டு பரிதவிக்கும் பயணிகள்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:01 AM
ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:01 AM
மதுரை: மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் புதிய பல்லடுக்கு 'டூவீலர் பார்க்கிங்கில்' இடநெருக்கடியால் பயணிகளுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. பல சமயங்களில் ரயிலை தவறவிடுகின்றனர். இதை தவிர்க்க கூடுதல் பார்க்கிங் அமைக்க வேண்டும். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரூ.347.47 கோடியில் சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக, கிழக்கு நுழைவு வாயிலில் 250 டூவீலர்களுக்கான புதிய பல்லடுக்கு 'பார்க்கிங்' உள்ளது. தரை தளத்துடன் 3 அடுக்குகளை கொண்ட இங்கு, இடநெருக்கடியால் டூவீலரை நிறுத்துவது பயணிகளுக்கு தலைவலியாக உள்ளது.
காரணம், நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதல் வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதிக்கின்றனர். ஒரு அடுக்கில் வாகனங்கள் நிறுத்திய பின்பு, அடுத்த வாகனம் செல்வதற்கு குறைந்தது 6 அடி பாதை தேவை. ஆனால் 2 அடி பாதை கூட இல்லாத வகையில் நெருக்கமாக டூவீலரை 'திணித்து' நிறுத்துகின்றனர். இடநெருக்கடியால் சரிவுப் பாதைகள், வளைவுகள் என கண்டபடி நிறுத்துகின்றனர். இதனால் மற்றவர்கள் தங்கள் டூவீலரை வெளியே எடுக்க முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இதனால் பல பயணிகள் ரயில்களை தவறவிடுகின்றனர்.
டூவீலர்கள் நிறுத்த முதல் 2 மணி நேரத்திற்கு ரூ.10, 24 மணி நேரத்திற்கு ரூ.40, மாதம் ரூ.750 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நுழைவு வாயிலில் கட்டணம் வசூலிக்கும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள், உள்ளே வாகனங்களை முறைப்படுத்துவதில்லை. இதனால் உள்ளே இடமின்றி வெயிலில் டூவீலர்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன.
கூடுதல் பார்க்கிங் தேவை சரிவுப் பாதை அல்லது வளைவுகளில் டூவீலர்களை நிறுத்தும் வாகன உரிமையாளருக்கும், அதை தடுக்காத ஒப்பந்ததாரருக்கும் ரயில்வே நிர்வாகம் அபராதம் விதிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு தளத்திலும் குறைந்தது 2 ஊழியர்களாவது நின்று வரிசையில் நிறுத்த வழிகாட்ட வேண்டும். மேற்கு நுழைவு வாயில் பகுதியிலும் கூடுதல் டூவீலர் பார்க்கிங் அமைக்க வேண்டும்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''பல்லடுக்கு டூவீலர் பார்க்கிங்கில் வழித்தடங்களை அடைத்து வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது என ஒப்பந்ததாரருக்கு அறிவுறுத்தப்படும். பயணிகள் சிரமமின்றி வாகனங்களை எடுத்துச் செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஸ்டேஷனின் மேற்கு பகுதியில் கூடுதல் டூவீலர் பார்க்கிங் அமைக்க பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது'' என்றனர்.