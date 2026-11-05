கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பங்கு:தமிழகத்தில் முதல்முறை: பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பெருமிதம்
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பங்கு:தமிழகத்தில் முதல்முறை: பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பெருமிதம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:47 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:44 AM
அவனியாபுரம்: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தகுந்த மரியாதை, மதிப்பு, பங்கு, எல்லாருக்கும் எல்லாமும் என்பது தமிழகத்தில் முதல்முறை’’ என காங்., எம்.பி., பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தெரிவித்தார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது:
காங்., – த.வெ.க., கூட்டணி ஆட்சி மிக சிறப்பாக நடப்பது அனைவருக்கும் தெரியும். தமிழகத்தில் ஊழலற்ற ஆட்சி, ஊழல் இல்லா சமுதாயம் சாத்தியம்தான் என்பதை அனைவரையும் நம்ப வைத்து விட்டார் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்.
கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் தகுந்த மரியாதை, மதிப்பு, பங்கு, எல்லாருக்கும் எல்லாமும் என்பது இங்கு முதல் முறை. கூட்டணி ஆட்சியை முழுமையாக ஆதரிக்கிறோம் என தெளிவான செய்தியை இடைத்தேர்தல்களில் மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் நடந்தாலும் தவறுதான். ஆனால் தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் இதுதான் நடக்கிறது என குற்றம் சாட்டுவதுதான் தவறு.
பெண்களுக்கு எதிரான எந்த ஒரு குற்றம் நடந்தாலும், அதை சீரியஸாக எடுத்து முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்கிறார். எஸ்.ஐ ஆர். வந்ததால்தான் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதாக பொதுவான ஒரு கருத்து உள்ளது. மக்கள் ஓட்டளித்துள்ளனர். அதை மதிக்க வேண்டும். எஸ்.ஐ.ஆருக்கும் தமிழக தேர்தல் முடிவுகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றார்.
காரைக்குடியில் அவர் கூறியதாவது:
மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை கொடுத்து விட்டதாக நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். கண்டிஷன் போட்டுத்தான் நிதியை கொடுப்பேன் என்று சொல்வார்கள். உதாரணத்துக்கு நம்ம கல்வி திட்டம். மாநில உரிமையை காக்க கண்டிஷன் இல்லாமல் கொடுத்தால் தான் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்பது தி.மு.க., ஆட்சியின் நிலைப்பாடாகவும் இருந்தது. தற்போது உள்ள த.வெ.க., காங்., கூட்டணி ஆட்சியின் நிலைப்பாடும் இது தான். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தின் கடன் சுமை மிக அதிகரித்துள்ளது.
ரூ. 100 ல் ரூ.62 வரை வட்டிக்கும், கட்டாய செலவுக்கும் போகிறது. மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடும் போது இது மிகவும் அதிகம். கடன் வாங்கிக் கொண்டிருந்த அரசு கடன் வாங்காமல் எப்படி செயல்பட முடியும்.
தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலேயே விலைவாசி அதிகமாகத்தான் உள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகமானதே முக்கிய காரணம் என்றார்.