மதுரையில் தீபாவளி ஷாப்பிங் பஸ்கள் இன்றி பயணிகள் தவிப்பு
மதுரையில் தீபாவளி ஷாப்பிங் பஸ்கள் இன்றி பயணிகள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:06 PM
UPDATED : அக் 25, 2026 06:08 PM ADDED : அக் 25, 2026 06:06 PM
மதுரை: தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்காக மதுரையில் ‘ஷாப்பிங்’ செய்ய வரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. அதற்கேற்ப போதுமான பஸ்கள் இயக்கப்படாததால்ல பஸ்ஸ்டாப்புகளில் நீண்டநேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது என பயணிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
தீபாவளி ஷாப்பிங் செய்ய தென்மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் மதுரைக்கு வந்தவண்ணம் உள்ளனர். இதனால் கடந்த சில நாட்களாக குறிப்பாக சனி, ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களில் ஏராளமானோர் மதுரை வருகின்றனர். இவர்களுக்கு காலை 10:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை பஸ்கள் இன்றி ஸ்டாப்புகளில் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பதாக புலம்புகின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: பண்டிகை நேரம் என்பதால் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்க மதுரை வருகிறோம். இங்கு 'பீக் ஹவர்ஸ்' தவிர பிற நேரங்களில் போதிய பஸ்கள் இல்லை. தனியார் மினி பஸ்களிலும் படிக்கட்டுகளில் தொங்கும் அளவு கூட்டம் இருப்பதால், வேறு வழியின்றி கூடுதல் கட்டணத்தில் ஆட்டோவில் பயணிக்கிறோம். பண்டிகை காலத்தில் சென்னை உள்பட பெருநகரங்களுக்கு சென்று, திரும்ப சிறப்பு பஸ்களை இயக்கும் போக்குவரத்துக் கழகம், மற்ற நாட்களிலும் நகர பகுதிகளுக்கு தேவைக்கேற்ப கூடுதல் பஸ்கள் இயக்க வேண்டும் என்றனர்.