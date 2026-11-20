பத்து நாட்களில் எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு லஞ்சம் கொடுப்பது: மதுரையில் நோயாளியின் மகன் விரக்தி
பத்து நாட்களில் எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு லஞ்சம் கொடுப்பது: மதுரையில் நோயாளியின் மகன் விரக்தி
UPDATED : நவ 20, 2026 12:18 AM
ADDED : நவ 19, 2026 04:46 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 12:18 AM ADDED : நவ 19, 2026 04:46 PM
மதுரை: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட விருதுநகர் நோயாளியின் மகனிடம் வீல்சேர், ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளும் ஊழியர்கள் பத்து நாட்களாக லஞ்சம் பெற்றதாக வீடியோ வெளியிட்டார். இதுதொடர்பாக ஊழியர்களிடம் விசாரிக்க மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் சுகந்தி ராஜகுமாரி உத்தரவிட்டார்.
வீடியோவில் நோயாளியின் மகன் கூறியதாவது:
பத்து நாட்களுக்கு முன் நெஞ்சுவலி காரணமாக விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு தந்தையை கொண்டு வந்தோம். ஆம்புலன்ஸில் இருந்து இறக்கி ஸ்ட்ரெச்சரில் வைத்து அவசர சிகிச்சைப்பிரிவில் சேர்த்தவுடனே 'டீச்செலவுக்கு ரூ.100 கொடுங்க' என ஊழியர்கள் விடாப்பிடியாக கேட்டனர்.
ரூ.20 கொடுத்தால் வாங்குவதில்லை. 10 நாட்களில் வெவ்வேறு நேரங்களில் 25 முறை வீல்சேர், ஸ்ட்ரெச்சர் தள்ளுபவர்கள் ரூ.100, ரூ.200 கேட்டு வாங்கினர். மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் ஆதரவு இன்றி இப்படி ஊழியர்கள் நடந்து கொள்ள முடியுமா.
ஆப்பரேஷன் தியேட்டரில் அப்பாவுக்கு ஸ்டன்ட் வைத்த பின் அங்கிருந்து பத்தடி துாரத்தில் உள்ள ஐ.சி.யு., வார்டுக்கு மாற்ற வேண்டும். இரண்டு பேருக்கு ரூ.200 தரவேண்டும் என பேரம் பேசித்தான் ஸ்ட்ரெச்சரில் கொண்டு சென்றனர். ஊழியர்கள் ஓசியில் வேலை பார்க்கின்றனரா, அரசு சம்பளம் தரவில்லையா. என்ன மனநிலையில் நாங்கள் வந்துள்ளோம். கஷ்டத்தில் வந்தவர்களிடம் இப்படியா காசு கேட்பது. மனசாட்சியே இல்லையா. இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து மதுரை அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் விசாரிக்க மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவிட்டார்.