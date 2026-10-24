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‘ஹைமாஸ்ட்’ விளக்கு பழுதால் மக்கள் அவதி

‘ஹைமாஸ்ட்’ விளக்கு பழுதால் மக்கள் அவதி

UPDATED : அக் 09, 2026 05:38 PM

ADDED : அக் 09, 2026 05:36 PM

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UPDATED : அக் 09, 2026 05:38 PM ADDED : அக் 09, 2026 05:36 PM

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பேரையூர்: டி.கல்லுப்பட்டியில் கள்ளிக்குடி ரோட்டில் தலைமை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளது. இங்கே பெண்களுக்கு பிரசவம், நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. 24 மணி நேரம் செயல்படும் இந்த மருத்துவமனைக்கு தினமும் நூற்றுக்கணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர்.

இந்த மருத்துவமனையை சுற்றிலும் குடியிருப்புகள், வணிக வளாகங்கள் உள்ளன. இதனருகே 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு லோக்சபா தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ரூ.10 லட்சம் மதிப்பில் ைஹமாஸ்ட் விளக்கு அமைக்கப்பட்டது. பேரூராட்சியினர் பராமரித்து வந்தனர்.

மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த விளக்குகள் பழுதானது. இதனால் இப்பகுதி முழுவதும் இருளில் உள்ளது. பொதுமக்கள் பேரூராட்சியில் பலமுறை புகார் கூறியும் நிர்வாகத்தினர் கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால் இரவில் திருட்டு அச்சம் அதிகமாக உள்ளது. இந்த ைஹமாஸ்ட் விளக்குகளை சீரமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் பேரூராட்சியினருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.

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