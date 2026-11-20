செக்கானுாரணி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மரணம் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை காண அனுமதி: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
செக்கானுாரணி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் மரணம் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை காண அனுமதி: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:15 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
மதுரை: வழக்கு விசாரணைக்கு சென்ற லாரி டிரைவர் பாலகிருஷ்ணன் செக்கானுாரணி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தற்கொலை செய்த விவகாரத்தில் 4 ஸ்டேஷன்களில் அவரிடம் விசாரணை நடந்த நாட்களில் பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சி பதிவுகளை அவரது குடும்பத்தினர் பார்வையிட உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அனுமதித்தது.
தேனி மாவட்டம் லக்ஷ்ம நாயக்கன்பட்டி சுதா தாக்கல் செய்த மனு: எனது கணவர் பாலகிருஷ்ணன். மதுரை அவனியாபுரத்திலுள்ள ஒரு சரக்கு டெலிவரி நிறுவனத்தில் லாரி டிரைவராக வேலை செய்தார். நவ.,3 ல் இரவு கணவர் தேவாரத்திலிருந்து மதுரைக்கு ஏலக்காய் மூடைகள் உள்ளிட்ட சரக்குகளை ஏற்றிக்கொண்டு ஓட்டிச்சென்றார். வாலாந்துார் வந்தபோது லாரியில் தீப்பற்றியது. பல மூடைகளிலிருந்த சரக்குகள் எரிந்து சேதமடைந்தன. வாலாந்துார் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
நவ., 13 ல் வாலாந்துார், உசிலம்பட்டி டவுன், உசிலம்பட்டி தாலுகா மற்றும் செக்கானுாரணி போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் கணவரிடம் அடுத்தடுத்து விசாரணை நடந்தது. செக்கானுாரணி ஸ்டேஷன் கழிப்பறையில் கணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக நவ., 14 ல் அலைபேசியில் தகவல் வந்தது. போலீசாரின் துன்புறுத்தலால் ஏற்பட்ட உடல் மற்றும் மன உளைச்சலின் காரணமாகவே, அவர் போலீஸ் காவலில் இருந்தபோது இறந்துள்ளார். வழக்கு விசாரணை சி.பி.சி.ஐ.டி.,போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
செக்கானுாரணி உள்ளிட்ட 4 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் கணவரிடம் விசாரணை நடந்தபோது பதிவான கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை பாதுகாத்து வைக்க வேண்டும். அதன் நகல்களை எனக்கு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதி ஆர்.விஜயகுமார் விசாரித்தார்.
அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்: 4 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பதிவான கேமரா பதிவுகள் சம்பந்தப்பட்ட டி.எஸ்.பி.,யால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அது கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்படும். மனுதாரருக்கு வழங்கினால் விசாரணையை பாதிக்கும்.
நீதிபதி: மரணம் தொடர்பாக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பதிவான குறிப்பிட்ட காட்சி பதிவுகளை மட்டும் ஏன் கசியவிட்டீர்கள். முழு வீடியோவையும் வெளியிடாதது ஏன்.
இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.
நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரர் உள்ளிட்ட அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் 3 பேர், அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர் மதுரை சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில் நவ., 23 ல் கேமரா பதிவுகளை பார்க்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. அக்காட்சிகளை அலைபேசி, கம்ப்யூட்டரில் பதிவு செய்யக் கூடாது. ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளிக்கக்கூடாது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.