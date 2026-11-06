அரசு மாதிரி பெண்கள் பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் வேண்டி மனு: அறிக்கை கேட்கும் உயர்நீதிமன்றம்
அரசு மாதிரி பெண்கள் பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் வேண்டி மனு: அறிக்கை கேட்கும் உயர்நீதிமன்றம்
ADDED : நவ 06, 2026 12:50 AM
மதுரை: மதுரை ஒத்தக்கடை அரசு மாதிரி பெண்கள் பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் வேண்டி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
வழக்கறிஞர் தீரன் திருமுருகன் தாக்கல் செய்த மனு: ஒத்தக்கடை அரசு மாதிரி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, தேவையான துாய்மை பணியாளர்கள், போதிய கழிப்பறை வசதிகள், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள், நாப்கின் எரிப்பான், குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட வை ஏற்படுத்தி தர உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அரசுத் தரப்பு: பள்ளியை துாய்மையாக பராமரிக்க 4 பணியாளர்களை நியமிக்க கோரி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலருக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். எல்.கே.ஜி., யு.கே.ஜி., 1ம் வகுப்பு மாணவர்களை பராமரிக்க தற்காலிக அடிப்படையில் 7 பணியாளர்கள் தொகுப்பூதியத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதை பதிவு செய்த நீதிபதிகள், இது தொடர்பான முழு விபர அறிக்கையை அரசுத் தரப்பில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை நவ.30க்கு ஒத்திவைத்தனர்.