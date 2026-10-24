கோயில் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கோரி வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கோயில் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கோரி வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 10:40 PM
மதுரை: கோயில் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கோரிய வழக்கில், இதில் ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை பின்பற்ற உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
அம்பாசமுத்திரம் அருகே மன்னார்கோவில் பெரியநம்பிநரசிம்மன் கோபாலன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களுக்கு, அந்தந்த கோயில்களின் வருமானத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல், குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டத்தின்படி, அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான சம்பளம் வழங்க அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.முருகன் அமர்வு: அர்ச்சகர்களுக்கு குறைந்த சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. அரசு வழக்கறிஞர்: அந்தந்த கோயில்களின் வருமானத்தை பொறுத்து சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது.
நீதிபதிகள்: வருமானம் இல்லாத கோயில்களை மூடிவிடலாமா.
இவ்வாறு வாதம் நடந்தது. நீதிபதிகள், இவ்விவகாரத்தில் ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதி மன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும்,’ எனக்கூறி பைசல் செய்தனர்.