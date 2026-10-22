/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/விதிமீறும் குவாரி அமைச்சரிடம் மனு
UPDATED : அக் 16, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:36 PM
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கொட்டாம்பட்டி: கொட்டாம்பட்டி பகுதிக்கு சென்ற அமைச்சர் விஸ்வநாதனிடம் சொக்கம்பட்டி, வேலாயுதம்பட்டி, வலைச்சேரிபட்டி உட்பட 5 கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர்.
அதில், சொக்கம்பட்டி – வலைச்சேரிபட்டிக்கு இடையில் உள்ள அகிலா குட்டு இடத்தில் உள்ள கல்குவாரியில் வெடி வைப்பதால் விவசாய நிலங்கள், நீர் நிலைகள், வீடுகள், வனவிலங்குகள், இடைநிலை அய்யனார் கோயில் பாதிக்கப்படுகின்றன. வெடி வைக்கும் போது 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கிறது. கனிம வள விதிகளை மீறி செயல்படும் குவாரியை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தனர்.