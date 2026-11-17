UPDATED : நவ 16, 2026 10:55 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:50 PM
மதுரை: தமிழ்நாடு சட்டசபையின் மனுக்கள் குழு மதுரை மாவட்டத்தில் ஆய்வு செய்ய உள்ளது. அரசு தலைமைக் கொறடா சபரிநாதன் தலைமையிலான இக்குழுவில் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் குழந்தைராணி நாச்சியார், சுகுமார், சேகர்பாபு, திருப்பதி, நித்தியானந்தன், பிரகாசம், மணி, முனிரத்தினம், வசந்தவேல், ஜெயசுதா ஆகியோர் உள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள தனிநபரோ, சங்கங்களோ, நிறுவனங்களோ பல்லாண்டுகளாக தீர்க்கப்படாத, தீர்வுகாண வேண்டிய பிரச்னைகளை 3 மனுக்களாக (தமிழில் எழுதி), ‘தலைவர், மனுக்கள் குழு, தமிழ்நாடு சட்டசபை, சென்னை– 600 009’ என்ற முகவரிக்கு நவ.30 க்குள் அனுப்பலாம்.
மனுக்கள் ஒரே ஒரு பிரச்னையாக இருக்க வேண்டும். குறைகளை தனித்தனி மனுவாக அனுப்ப வேண்டும. தனிநபரை குறைகூறியோ, நீதிமன்ற வழக்கல் உள்ளது பற்றியோ, வேலைவாய்ப்பு, முதியோர் ஓய்வூதியம், பட்டா, அரசின் இலவச உதவிகள் குறித்தோ, வங்கிக்கடன், அரசுப் பணியில் இடமாறுதல், அலுவலர்களின் குறைகளை தெரிவிப்பதாகவோ இருக்கக் கூடாது என, கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்.