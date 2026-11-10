'உடல் ரீதியான வன்முறை மட்டுமே கொடுமை அல்ல': உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
'உடல் ரீதியான வன்முறை மட்டுமே கொடுமை அல்ல': உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:12 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:06 PM
மதுரை: 'கொடுமை என்பது உடல் ரீதியான வன்முறைக்கு மட்டுமே உரியதல்ல' என, விவாகரத்து வழக்கில் கருத்து பதிவிட்ட உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை, மனைவியுடன், கணவர் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என, குடும்ப நல நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதி செய்தது.
ஹிந்து மத முறைகளின்படி திருமணம் செய்த தம்பதியில், கணவர், மனைவி மீது தகாத உறவு உட்பட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை சுமத்தி, குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் விவகாரத்து கோரினார். அதை மறுத்து, கணவர் மீது குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தும், தான் கணவருடன் வாழ விரும்புவதாகவும் மனைவி மனு செய்தார்.
மனைவி மனுவை அனுமதித்த குடும்ப நல கோர்ட், கணவரை சேர்ந்து வாழ உத்தரவிட்டது. அதை எதிர்த்து கணவர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு மீது, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எம்.டி.சுமதி அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
வேறொரு நபருடன் தவறான உறவு என்பது கடும் குற்றச்சாட்டு. அது உறுதியான மற்றும் நம்பத்தகுந்த சாட்சியங்கள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். கொடுமை என்பது உடல் ரீதியான வன்முறைக்கு மட்டுமே உரியதல்ல.
தொடர்ச்சியாக மன ரீதியான துன்புறுத்தல், ஆதாரமற்ற கடும் குற்றச்சாட்டுகள், அவமானப்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்ளுதல், ஒரு வாழ்க்கை துணை திருமண வாழ்வை தொடர்வார் என்று எதிர்பார்ப்பதை நியாயமற்றதாக்கும் பிற நடத்தைகள் மனரீதியான கொடுமையாக அமையலாம்.
அதே நேரம் சாதாரண கருத்து வேறுபாடுகள், தனிப்பட்ட முரண்பாடுகள் மற்றும் குடும்ப பொறுப்புகள் தொடர்பான பொதுவான குற்றச்சாட்டுகள் திருமண உறவில் கொடுமையாகிவிடாது.
இவ்வழக்கில் மனைவி உணவு சமைக்க மறுத்தார். பணிவிடை செய்ய தவறினார். அடிக்கடி தொலைபேசியில் பேசிக்கொண்டிருந்தார். ஒரு மனைவியிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் வகையில் நடந்து கொள்ளவில்லை என்று கணவர் கூறுகிறார். சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் கொடுமையாக கருதப்படும் அளவுக்கு தீவிரமான, குறிப்பிட்ட சம்பவங்கள் நடந்ததாக நிரூபிக்கப்படவில்லை.
குடும்பநல நீதிமன்ற உத்தரவில் தலையிட போதிய காரணம் இல்லை. அந்நீதிமன்ற உத்தரவு உறுதி செய்யப்படுகிறது. மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தர விட்டனர்.