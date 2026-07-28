மீனாட்சி கோவிலில் மதுபாட்டில் ஏ.ஐ.,யில் விஷமிகள் அத்துமீறல்
மீனாட்சி கோவிலில் மதுபாட்டில் ஏ.ஐ.,யில் விஷமிகள் அத்துமீறல்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:42 AM
மதுரை: மது ரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குள், தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள், மது பாட்டில்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, சமூக வலைதளத்தில் படங்கள் வெளியிட்ட நபர் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம், இந்தாண்டு செப்., 17ல் நடக்க உள்ள நிலையில், கோவிலில் கோசாலை பகுதியில், தடை செய்யப்பட்ட சிகரெட், பாக்கு உள்ளிட்ட பொருட்கள், திருக்கல்யாண மண்டபம் அருகே, மதுபாட்டில்கள் இருந்ததாக, சமூக வலைதளத்தில் படங்களுடன் தகவல் பரவியது.
அதிர்ச்சியடைந்த கோவில் நிர்வாகமும், போலீசாரும் நேற்று விசாரணை மேற்கொண்டதில், அந்த படங்கள் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்டவை என, தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து, சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்க உள்ளனர். 'இதுபோன்ற விஷமத்தனமான செயல்களில் ஈடுபட்டால் கைது நடவடிக்கை பாயும ் ' என, போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.