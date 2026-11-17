மீனாட்சி கோயில் முன் சீருடையில் காவலர் புகை பிடித்த விவகாரம்: போலீஸ் கமிஷனர் நேரில் ஆஜர்
மீனாட்சி கோயில் முன் சீருடையில் காவலர் புகை பிடித்த விவகாரம்: போலீஸ் கமிஷனர் நேரில் ஆஜர்
ADDED : நவ 16, 2026 09:40 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் முன்புள்ள செக் போஸ்ட்டில் சீருடையுடன் பணியில் இருந்த காவலர் சிகரெட் புகைத்த விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளித்தார்.
சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் தென்கிழக்கில் உள்ள சோதனை சாவடியில் அக்.16 காலை, சீருடையுடன் பணியில் இருந்த சிறப்பு எஸ்.ஐ., சிகரெட் புகைத்துக் கொண்டிருந்தார். அவரிடம், ‘இது புனித இடம். சட்டம் ஒழுங்கை சீர்செய்து, போதை பழக்க வழக்கங்களை தடுக்கும் பொறுப்பில் உள்ள நீங்கள், இதுபோன்று புகைபிடிப்பது சட்டப்படி தவறு’ என எடுத்துரைத்தேன். மீறியும் அவர் புகைபிடித்தார்.
இதுகுறித்து மீனாட்சியம்மன் கோயில் போலீஸ் ஸ்டேஷன், கமிஷனர் அலுவலகத்திற்கு முறையாக புகார் அளித்தேன். நடவடிக்கை இல்லை. இதே தவறை ஒரு சாதாரண குடிமகன் செய்திருந்தால் காவல்துறை என்ன நடவடிக்கை எடுக்குமோ அதனடிப்படையில் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். தமிழகம் முழுவதும் இதுபோன்ற குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெறாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.
சம்பவம் நடந்தது கமிஷனருக்கு தெரியுமா, இதுபோன்ற குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்க என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார், நிகழாமல் இருக்க அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களுக்கும் ஏதேனும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளாரா என தெரிய வேண்டும். எனவே கமிஷனர் நேரில் ஆஜராக வேண்டுமென உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
நேற்று இவ்வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. கமிஷனர் ராஜேந்திரன் நேரில் ஆஜராகி நிலை அறிக்கை சமர்ப்பித்தார்.
அரசு தரப்பு: புகாருக்குள்ளான காவலருக்கு புகை பிடித்ததற்காக ரூ.100 அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது. அவர்மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. நடத்தை விதிமுறை சம்பந்தமாக அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள்: சுற்றறிக்கை அனுப்பினால் போதுமா. பணிமாறுதலோ பதவி உயர்வு காரணமாகவோ இந்த கமிஷனர் சென்றுவிட்டால் இவர் அனுப்பிய சுற்றறிக்கையும் செல்லாததாகிவிடும்.
எனவே அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கை சம்பந்தமாக அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களிலும் இன்ஸ்பெக்டர் முதல் கடைநிலை ஊழியர் வரை கையெழுத்திட்டு கோப்பில் வைக்க வேண்டும். டிரான்ஸ்பரில் வரும் புதிய அதிகாரியின் கையெழுத்தையும் அதில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
மனுதாரர்: நவ.4ல் கிழக்கு கோபுரம் அருகே பாதுகாப்பிற்குட்பட்ட பகுதியில் காலை 7:50 மணிக்கும் இரவு 10:00 மணிக்கும் டூவீலரில் அதிவேகமாக நுழைகின்றனர். போலீசார் கண்டு கொள்வதில்லை. இதனால் பாதுகாப்பு குறைபாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள் : சம்பந்தப்பட்ட பகுதியின் குறிப்பிட்ட நாள், நேரத்திற்கான சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
அரசு தரப்பு: டூவீலரில் வந்த இருவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நீதிபதிகள்: நீங்கள் முதலில் சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை சமர்ப்பியுங்கள். அதை ஒப்பிட்டு நீங்கள் வழக்கு போட்டது சரியான நபர்கள் மீது தானா என பார்க்க வேண்டும். யார் மீதோ வழக்கு பதிந்ததாக நீதிமன்றத்தில் கூறிவிட்டால் அதை பதிவு செய்து வழக்கை முடித்துவிடுவார்கள் என நினைக்க வேண்டாம்.
நகரின் ஓரிடத்தில் அனைத்து பகுதி சி.சி.டி.வி.,க்களையும் பார்க்கும் வசதி உள்ளதா.
அரசு தரப்பு : இல்லை
நீதிபதிகள்: அப்படியெனில் சி.சி.டி.வி.,க்களால் என்ன பயன். கமிஷனர் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் சென்று பார்த்துக் கொண்டிருப்பாரா. தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ள இந்த காலத்தில் அதை பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டாமா.
நகரில் எங்கு சி.சி.டி.வி., இல்லையோ அங்கு அதை அமைக்க வேண்டும். எங்கு இருக்கிறதோ அங்கு அவை சரியாக வேலை செய்கிறதா என பார்க்க வேண்டும். அனைத்து சி.சி.டி.வி., காட்சிகளையும் கமிஷனர் ஒரே இடத்தில் பார்க்கும் வகையில் கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். இதை சரியாக செய்தாலே நகரில் 50 சதவீத சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை குறைந்து விடும்.
இது தொடர்பான முழுமையான அறிக்கையை டிச. 2ல் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சட்டம், அரசாணை, உத்தரவுகள் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அவற்றை முறையாக நடைமுறை படுத்தாததே பிரச்னைக்கு காரணம்.
இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.