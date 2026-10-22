மகளை கர்ப்பிணியாக்கிய தந்தை: போலீஸ் விசாரணையில் தற்கொலை
மகளை கர்ப்பிணியாக்கிய தந்தை: போலீஸ் விசாரணையில் தற்கொலை
UPDATED : அக் 15, 2026 05:33 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:24 PM
மதுரை: மதுரையில் மகளை கர்ப்பிணியாக்கிய தந்தை, விசாரணையின்போது தற்கொலை செய்து கொண்டது போலீசாரை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.
மதுரை மாநகராட்சி பகுதியைச் சேர்ந்த சாயப்பட்டறை தொழிலாளியின் 15 வயது மகள், பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறார். வயிற்று வலி காரணமாக அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். பரிசோதனையில் 6 மாதம் கர்ப்பிணியாக இருப்பது தெரிந்தது. இதுகுறித்து மருத்துவமனை தரப்பில் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. மதுரை நகர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரித்த போது, சிறுமியின் தந்தைதான் குடிபோதையில் சீரழித்தது தெரிந்தது.
இதுதொடர்பாக அக்., 14 இரவு விசாரணைக்காக ஸ்டேஷனிற்கு தந்தை வந்தபோது குடிபோதையில் இருந்தார். போலீசார் விசாரித்துக்கொண்டிருக்கும்போது மயங்கி விழுந்தார். மதுவில் விஷம் கலந்து குடித்து வந்தது தெரிந்தது. அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் இறந்தார். மாணவி தொடர் மருத்துவ கண்காணிப்பில் உள்ளார்.