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ரவுடிகளை கண்காணிக்கும்போது உயிருக்கு ஆபத்து: புலம்பும் போலீசார்

ரவுடிகளை கண்காணிக்கும்போது உயிருக்கு ஆபத்து: புலம்பும் போலீசார்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:48 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:48 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM

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மதுரை: ''மதுரை நகரில் அனைத்து ரவுடிகளையும் போலீசாரே தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்'' எனக்கூறும் உதவிகமிஷனர்கள், இன்ஸ்பெக்டர்கள் தங்களுக்கான பொறுப்புகளை தட்டி கழிப்பதால், தங்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் உள்ளதாக, போலீசார் புலம்புகின்றனர்.

சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை 'சரித்திர குற்றவாளிகளாக' அடையாளப்படுத்தி போலீசார் கண்காணிக்கின்றனர். கட்டப்பஞ்சாயத்து, கொலைகள், ஆள் கடத்தல் குற்றங்களில் ஈடுபடும் ரவுடிகளை 'ஏ, ஏ பிளஸ், ஏ பிளஸ் பிளஸ்' என வகைப்படுத்தி அவர்களின் அன்றாட செயல்பாடுகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. உள்ளூர் போலீசார் மட்டுமின்றி, சிறப்பு பிரிவு போலீசாரும் கண்காணிக்கின்றனர். அதேசமயம் இப்பணியில் உதவிகமிஷனர்களும், இன்ஸ்பெக்டர்களும் தங்கள் பொறுப்புகளை தட்டிக் கழிப்பதாக போலீசார் புலம்புகின்றனர்.

அவர்கள் கூறியதாவது: கமிஷனர் ராஜேந்திரன் பொறுப்பேற்ற பின், அதிகாரிகளை சிறப்பாக வேலை வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவர்களோ தங்கள் பணிச்சுமையை குறைக்க தங்களுக்குகீழ் உள்ளவர்களிடம் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளை கண்காணிக்கும்படி வற்புறுத்துகின்றனர். இந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளை கண்காணிக்கும் அதிகாரம் இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கும், உதவிகமிஷனர்களுக்கும் மட்டுமே உண்டு. எஸ்.ஐ.,க்கள், போலீசார் தணிக்கை செய்ய அதிகாரம் இல்லை என உயர்நீதிமன்றம் வழக்கு ஒன்றில் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது.

ரவுடிகளை கண்காணிக்க நேரில் செல்லும்போது சிலர் பொறுமையாக பதில் கூறுகிறார்கள். சிலர் ஒருமையில் பேசும்போது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டால் போலீசாரின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் ஏற்படுகிறது. அதுபோன்ற சூழ்நிலையில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதில்லை. மேலும் சிறப்பு எஸ்.ஐ.,க்கள், போலீசார் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இரவு பணிக்கு கட்டாயம் வரவேண்டிய சூழல் உள்ளது. ஆனால் உதவிகமிஷனர்கள், இன்ஸ்பெக்டர்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் இரவு அல்லது 5 நாட்களுக்கு ஒரு இரவு என மட்டுமே பணி செய்கின்றனர். இவ்வாறு கூறினர்.

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