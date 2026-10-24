போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை

ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
* கொலை முயற்சி வழக்கு
சிறுவர்களுக்கு அபராதம்
மதுரை : கீழமாரட்வீதி தயிர் மார்க்கெட் பகுதியில் முன்விரோதம் காரணமாக லட்சுமிபுரம் ராஜேஸ்வரி 72, என்பவரை 16 வயது சிறுவன் தாக்கி கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார். கோரிப்பாளையம் ஜம்புராபுரம் மார்க்கெட்டில் பரமசிவம் 62, என்பவரிடம் கத்தியை காட்டி இரு 17 வயது சிறுவனர்கள் வழிப்பறி முயற்சியில் ஈடுபட்டு தாக்கினர். தபால் தந்தி நகர் கண்மாய் பகுதியில் ராஜசேகரன் 26, என்பவரிடம் கத்தியை காட்டி 17 வயது சிறுவன் ரூ.1200ஐ வழிப்பறி செய்தார். நாராயணபுரம் பகுதியில் ஒரு கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்த 17 வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டார்.
இவர்கள் மீதான வழக்குகள் இளம் சிறார் நீதிக்குழுமத்தில் நடந்து வந்தது. கஞ்சா வழக்கில் கைதான சிறுவனுக்கு ரூ.10 ஆயிரமும், மற்ற சிறுவர்களுக்கு தலா ரூ.5 ஆயிரமும் அபராதம் விதித்து இளம்சிறார் நீதிக்குழுமம் உத்தரவிட்டது.
* டி.எஸ்.பி., நியமனம்
மதுரை: திருப்புவனம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சேதுமணி மாதவனுக்கு டி.எஸ்.பி., பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டு, சமயநல்லுாருக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் ஏற்கனவே மதுரை நகரில் பணியாற்றியவர்.
* சிலிண்டர் வெடித்து மூவர் காயம்
மதுரை: திருப்பாலை முத்தீஸ்வரர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சிவசங்கர் 29. மனைவி முத்துலட்சுமி 21. ஒன்றரை வயது குழந்தை உள்ளது. நேற்று காலை வீட்டில் டீ போட சென்றபோது காஸ் சிலிண்டர் கசிவால் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. மூவரும் படுகாயமடைந்தனர். அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
* நகை திருடிய இருவர் கைது
மேலுார்: அழகாபுரிபட்டி சோபனா 30. கணவர் ராஜரத்தினம் வெளிநாட்டில் பணிபுரிகிறார். அக்.12ல் சாவியை ஜன்னலில் வைத்துவிட்டு கோயிலுக்கு சென்று திரும்பியபோது கதவு திறக்கப்பட்டு பீரோவில் இருந்த 9 பவுன் நகை திருடு போனது தெரிந்தது. எஸ்.ஐ., முத்துக்குமரன் தலைமையில் போலீசார் விசாரித்தனர். இதுதொடர்பாக ப. ஆலம்பட்டி தங்கப்பாண்டி 33, திருட ‘ஐடியா’ கொடுத்த சோபனாவின் உறவினர் அழகிரிபட்டி மதியரசன் 34, ஆகியோரை கைது செய்து நகையை மீட்டனர்.