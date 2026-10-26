/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை
ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
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* கஞ்சா வழக்கில் சிறை
மதுரை: மூன்றுமாவடி பகுதியில் போலீசார் ரோந்து வந்தபோது ச.கார்த்திக் 32, நா. கார்த்திக் 26, ஹரிகிருஷ்ணன் 27, ஹரி கார்த்திக் 28, ஹ.கார்த்திக் 32, விக்னேஷ்குமார் 30, ஆகியோரிடம் இருந்து 5.500 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுகுறித்த வழக்கில் அனைவருக்கும் தலா 3 வாரங்கள் சிறை தண்டனையும், ரூ.20 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தும் மாவட்ட போதைப் பொருள் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
* டூவீலர் திருடியவருக்கு 8 மாதம் சிறை
மதுரை: திலகர்திடல் பகுதியில் டூவீலரை திருடியதாக போதிராஜா 48, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார். இதுகுறித்த வழக்கை விசாரித்த மதுரை ஜே.எம். கோர்ட் எண் 2, போதிராஜாவுக்கு 8 மாதம் 23 நாட்கள் சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டது.