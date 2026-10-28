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போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை

போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை

ADDED : அக் 27, 2026 07:01 PM

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ADDED : அக் 27, 2026 07:01 PM

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* துாய்மை பணியாளர் மீது தாக்குதல்



மதுரை: விளாங்குடி மணி 50. மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர். கரிசல்குளம் பகுதியில் ஓட்டல் ஒன்றின் குப்பையை கொட்டியது தொடர்பாக தகராறு ஏற்பட்டது. மணியை தாக்கியதாக மாடக்குளம் மணிகண்டன் 20, சந்தோஷ் 26, ஜாபர்அலி 26, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

* கோயிலுக்கு வந்த பக்தர் இறப்பு



மதுரை: மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்தவர் தெபாய்கெர் செமாடா 80. இவர் 55 பேருடன் மதுரைக்கு சுற்றுலா வந்தார். நேற்று மீனாட்சி கோயில் தெற்கு கோபுரம் அருகே ஓய்வெடுத்தார். அவருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டது. கோயில் முதலுதவி மையத்தில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் இறந்தார்.

* மாணவி தற்கொலை



அலங்காநல்லுார்: மேலப்பனங்காடி செல்வராணி 19. மூன்றாமாண்டு கல்லுாரி மாணவி. அலைபேசி பயன்படுத்தியதை பெற்றோர் கண்டித்ததால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

* மதுபாட்டில்களுடன் கைது



மேலுார்: மேலவளவு எஸ்.ஐ., முத்துக்குமரன் தலைமையில் போலீசார் கண்மாய்பட்டி பகுதியில் ரோந்து சென்ற போது டூவீலரில் 100 மது பாட்டில்களுடன் வந்த கண்மாய்பட்டி பாண்டியை 47, கைது செய்தனர்.

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