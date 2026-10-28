போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை

UPDATED : அக் 28, 2026 09:24 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
உல்லாச படம்:வாலிபர் கைது
வாடிப்பட்டி: தாதம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் கல்லுாரியில் படிக்கிறார். இவருக்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் விராலிப்பட்டி மணிகண்டன் 22, சமூக வலைதளம் மூலம் அறிமுகமானார். இருவரும் காதலித்தனர். எட்டு மாதங்களுக்கு முன் லாவண்யாவின் தந்தை விவசாயம் செய்யும் தோட்டத்து வீட்டில் இருவரும் உல்லாசமாக இருந்ததை, மணிகண்டன் அலைபேசியில் படம் பிடித்துள்ளார். அதன்பின் அவரது நடவடிக்கை சரியில்லாததால் லாவண்யா பேசுவதை நிறுத்தி விட்டார். ஆத்திரமடைந்த மணிகண்டன் சமூக வலைதளங்களில் தனிமையில் எடுத்த படத்தை வெளியிட்டார். அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வேகத்தடையாக வந்த எமன்
மேலுார் : வெள்ளிமலைபட்டி லோகேஸ்வரன் 22, டிப்ளமோ முடித்துவிட்டு திருவாதவூரில் தனியார் சோலார் பவர் நிறுவனத்தில் தங்கி, டெக்னீசியனாக பணிபுரிந்தார். நேற்று காலை திருவாதவூர் கம்பெனிக்கு டூவீலரில் சென்றார். பூஞ்சுத்தி தோட்டக்கலை பண்ணை அருகே வேகத்தடையில் தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் இறந்தார். எஸ்.ஐ., ஜெயம் பாண்டியன் விசாரிக்கிறார்.