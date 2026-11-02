போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை

ADDED : நவ 01, 2026 07:47 PM
* அண்ணனை
கொன்ற தம்பி
மதுரை: கருப்பாயூரணி ஒத்த வீடு பிள்ளையார் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் கருப்பாயி. கணவரை இழந்தவர். இவரது மகன்கள் அழகர் 30, பெயின்டர், கணேசன் 28, கூலித் தொழிலாளி.
கருப்பாயி வெளியூர் சென்ற நிலையில், மகன்கள் இருவரும் மது அருந்தியுள்ளனர். கணேசன் வாங்கிய மதுவை, ஏற்கனவே அதிக போதையில் இருந்த அழகர் கூடுதலாக குடித்துள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. ஆத்திரமடைந்த கணேசன் இரும்பு ராடால் அழகர் தலையில் தாக்கியதில் சம்பவ இடத்தில் அவர் இறந்தார். போதையில் வீட்டு வாசலில் கணேசன் துாங்கி விட்டார்.
நேற்று காலை வீடு திரும்பிய கருப்பாயி, அழகர் இறந்து கிடந்தது குறித்து அண்ணாநகர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். துாங்கிக் கொண்டிருந்த கணேசனை போலீசார் கைது செய்தனர். கொலைக்கு பயன்படுத்திய இரும்பு ராடை பறிமுதல் செய்தனர்.
* டிரைவரிடம்
வழிப்பறி
கொட்டாம்பட்டி : மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி ஆசைத்தம்பி 43, லாரி டிரைவர். அக். 31 அரியலுாரில் இருந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிமென்ட் தொழிற்சாலைக்கு லாரியில் கல் ஏற்றிச் சென்றார். நேற்று முன் தினம் இரவு பள்ளப்பட்டி அருகே நான்கு வழிச்சாலை ‘பார்க்கிங்’ பகுதியில் லாரியை நிறுத்தி ஓய்வெடுத்தார். நள்ளிரவு 12:00 மணிக்கு் லாரியின் முன்பக்க கண்ணாடியை மூவர் உடைத்ததால், ஆசை தம்பி தட்டிக் கேட்டார். ஆத்திரமடைந்த மூவரும் டிரைவரை கல்லால் தாக்கி அவரிடம் இருந்து ரூ. 600 பறித்துச் சென்றனர். கொட்டாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.