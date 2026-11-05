போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை

ADDED : நவ 04, 2026 03:26 PM
தார் ரோட்டில் -------------------தயிர் வெள்ளம்
வாடிப்பட்டி: விராலிப்பட்டி பிரிவு அருகே பழுதாகி நின்ற லாரியின் மீது தயிர் பாக்கெட்டுகளை ஏற்றி வந்த தனியார் லாரி மோதியது. அந்த லாரியில் இருந்த தயிர் பாக்கெட்டுகள் ரோடு முழுக்க சிதறியது. தார் ரோட்டில் தயிர் வெள்ளம் பாய்ந்தது.
தாய், மகள் தற்கொலை
விக்கிரமங்கலம்: மலையூரைச் சேர்ந்த சுந்தரவள்ளி 38, தனது முதல் கணவரை பிரிந்து சுந்தரபாண்டியன் 48, என்பவருடன் சேர்ந்து வசித்தார். முதல் கணவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் விஜி 20, வினிதா 16, இருவரையும் சுந்தரபாண்டியன் வளர்த்து வந்தார். இந்நிலையில் இவரது உறவினர்கள், சுந்தரவள்ளியிடம் பிரச்னை செய்ததை சுந்தரபாண்டியன் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தார். இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த சுந்தரவள்ளி, மகள் வினிதாவுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். அங்குள்ள ஒரு தோப்பின் அருகே புளிய மரத்தில் இருவரும் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.