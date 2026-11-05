/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை
UPDATED : நவ 05, 2026 12:37 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:28 PM
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* ஐ.டி., ஊழியர் பலி ------------------- (படம் உண்டு)
கொட்டாம்பட்டி : மதுரை எஸ். எஸ். காலனி சந்தோஷ் 27. சென்னை சோழிங்கநல்லுார் ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தார். தீபாவளிக்காக சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு டூவீலரில் புறப்பட்டார். நேற்று காலை காடாம்பட்டி விலக்கருகே முன்னால் சென்ற டிராக்டர் மீது டூவீலர் மோதியதில் இறந்தார். கொட்டாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
* வேகத்தடை வடிவில் எமன்
கொட்டாம்பட்டி : அய்யாபட்டி பாண்டியன் 60. கருங்காலக்குடி பேக்கரி ஊழியர். நேற்று முன்தினம் மாலை வேலை முடிந்து டூவீலரில் சொந்த ஊர் திரும்பினார். கருங்காலக்குடி பகுதியில் வேகத்தடையில் டூவீலர் ஏறி இறங்கிய போது நிலைத் தடுமாறி விழுந்து காயமடைந்தார். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்தவர் நேற்று இறந்தார். கொட்டாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.