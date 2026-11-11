/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை
ADDED : நவ 05, 2026 08:18 PM
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* ரோட்டில் அமர்ந்த
போதை டிரைவர்
திருமங்கலம்: இந்திரா நகர் ஆட்டோ டிரைவர் பாண்டி 45, நேற்று காலை குடிபோதையில் திருமங்கலம் – விருதுநகர் ரோட்டில் தேவர் சிலை அருகே நடுரோட்டில் அமர்ந்தார். அந்த வழியாக செல்லும் வாகனங்கள் செல்ல இயலாமல் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. போக்குவரத்து போலீசார் உடனே அவரை அப்புறப்படுத்தினர். இதனால் அந்தப் பகுதியில் 10 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து பாதித்தது.
* ‘ குட்கா’ பறிமுதல்
இருவர் கைது
திருமங்கலம் : கரடிக்கல் கிராமத்தில் குட்கா விற்பனை நடப்பதாக தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, எஸ்.பி., தனிப்படை போலீசார் சோதனை நடத்தினர். இதில் விற்பனைக்காக 52 கிலோ குட்கா பதுக்கியதாக தெரிந்தது. அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், குட்கா பதுக்கிய கரடிக்கல் சந்தானம் 30, அவனியாபுரம் கணேஷ் புட்டா 47, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் 3 அலைபேசிகள்,் ரூ. 30 ஆயிரத்து 490 ஐ பறிமுதல் செய்தனர்.