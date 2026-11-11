போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை

ADDED : நவ 10, 2026 03:26 PM
ராணுவ வீரருக்கு வெட்டு
திருமங்கலம்: திருமங்கலம் அருகே சாத்தங்குடியை சேர்ந்த ராணுவ வீரர் வேலாயுதம் 33, விடுமுறையில் ஊருக்கு வந்துள்ளார். தீபாவளி அன்று மாலை வேலாயுதம் திருமங்கலம் வந்தார். அப்போது சாத்தங்குடியை சேர்ந்த கருப்பசாமிக்கும், வேலாயுதத்துக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அருகில் இருந்தவர்கள் விலக்கி விட்டுள்ளனர். இரவு 11:00 மணிக்கு கருப்பசாமி உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் இணைந்து வேலாயுதம் உள்ளிட்ட இருவரை அரிவாளால் வெட்டியுள்ளனர். காயமடைந்த வேலாயுதம் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டார். தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தண்ணீரில் மூழ்கி முதியவர் பலி
அலங்காநல்லூர்: பொதும்பைச் சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன் 88. நவ.6ல் காணாமல் போன இவர் சிக்கந்தர்சாவடியில் தனியாருக்கு சொந்தமான காலிபிளாட்டில் தேங்கியிருந்த தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்து கிடந்தார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
டூவீலர் விபத்தில் ஒருவர் பலி
சோழவந்தான்: நகரியைச் சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார் 40. கடந்த நவ.6 குமாரம் ரோட்டில் டூவீலரில் சித்தாலங்குடி அருகே நகரி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். மாடு குறுக்கே வந்ததில் தடுமாறி விழுந்து காயமடைந்தார். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இறந்தார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.