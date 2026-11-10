/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை
ADDED : நவ 10, 2026 07:33 PM
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* 51 பேர் கைது
மதுரை: மாவட்டத்தில் நவ.,9,10ல் ரவுடிகள், பிரச்னைக்குரிய நபர்களை கண்காணிக்கும் சோதனை எஸ்.பி., தேவநாதன் தலைமையில் நடந்தது. இதில் 51 பேர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கைது செய்யப்பட்டனர். இந்நடவடிக்கை தொடரும் என எஸ்.பி., தெரிவித்தார்.
* நகை திருடிய இருவர் கைது
மேலுார்: கைலம்பட்டி செல்வி 33. அக். 21ல் வெளியே சென்றவர் வீடு திரும்பிய போது பீரோவில் இருந்த 8 பவுன் நகை திருடு போனது. இவ்வழக்கில் அதே ஊரைச் சேர்ந்த தீபன் 22, விஜய பிரபாகரன் 27, ஆகியோரை மேலவளவு எஸ்.ஐ., முத்துக்குமரன் கைது செய்து 3 பவுன் நகையை மீட்டார்.
* நால்வர் கைது
மேலுார்: கீழவளவு பகுதியில் எஸ்.ஐ. சோணைமுத்து தலைமையில் போலீசார் ரோந்து சென்ற போது அரிவாளை காண்பித்து மிரட்டிய வாச்சாம்பட்டி வசந்த் 27, அபினேஷ் குமார் 23, லெனின் ராஜா 34, பிரகஜோதியை 19, கைது செய்தனர்.