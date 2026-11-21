/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/போலீஸ் செய்திகள்: மதுரை
ADDED : நவ 21, 2026 07:25 PM
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* புகையிலை விற்ற பெண் கைது
மேலுார்: மேலவளவு எஸ்.ஐ., முத்துக்குமரன் அ.வலையப்பட்டி பகுதியில் ரோந்து சென்ற போது பெட்டிக்கடையில் புகையிலை விற்ற அப்பகுதி கூத்தாயி 44, கைது செய்யப்பட்டார். 26 கிலோ புகையிலை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
* மது விற்ற இருவர் கைது ––––––––––– (படம் உண்டு)
கொட்டாம்பட்டி: எஸ்.ஐ., கபீர்ஒலி அலங்கம்பட்டி, கருங்காலக்குடி பகுதியில் ரோந்து சென்ற போது மது விற்ற சென்னகரம்பட்டி ரத்தினம் 48, அலங்கம்பட்டி பூமிராஜனை 38, கைது செய்து 61 மதுபாட்டில்கள், ரூ. 5 ஆயிரத்து 500ஐ பறிமுதல் செய்தார்.
* 32.48 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்
திருமங்கலம்: திருமால் பகுதியில் கூடக்கோவில் போலீசார் ரோந்து சென்ற போது அப்பகுதி செல்வம் 50, ஈஸ்வரன் அங்குள்ள ஆட்டுக்கொட்டத்தில் 32.48 கிலோ புகையிலை பொருட்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரிந்தது. செல்வத்தை கைது செய்தனர். ஈஸ்வரனை தேடி வருகின்றனர்.