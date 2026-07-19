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கொலை வழக்காக மாற்றம்

கொலை வழக்காக மாற்றம்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:51 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:50 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:51 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:50 PM

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திருமங்கலம்: கப்பலுார் காந்திநகரை சேர்ந்த சரவணன் 30, அங்குள்ள சிட்கோவில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார். இவரது நண்பர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கொத்தனார் பாண்டியராஜன் 33, இருவரும் ஜூலை 9 ல் சிவன் நகர் பகுதியில் மது அருந்தி உள்ளனர். அப்போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.

சரவணன் தாக்கியதில் காயமடைந்த பாண்டியராஜன் மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்தார். கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு செய்து சரவணனை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில் சிகிச்சையில் இருந்த பாண்டியராஜன் நேற்று பலியானார். இதையடுத்து கொலை முயற்சி வழக்கு கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டது.

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இருவர் கைது

மேலுார்: பிரண்டிபட்டி சூரக்குளம் கண்மாயில் கிராவல் மண் அள்ளியதாக ஆர்.ஐ., சதீஷ்குமார் புகாரில் கீழவளவு போலீசார் டிரைவர்களான சூரம்பட்டி ஹரிஹரன் 24, தச்சம்பட்டி தங்கம் 26, ஆகியோரை கைது செய்து தலா ஒரு மண் அள்ளும் இயந்திரம் மற்றும் டிராக்டரை பறிமுதல் செய்தனர்.

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