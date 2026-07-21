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மது விற்றவர் கைது

மது விற்றவர் கைது

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:19 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:19 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM

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* அலங்காநல்லுார்: எஸ்.ஐ., அர்ஜுனன் மற்றும் போலீசார் அச்சம்பட்டி பகுதியில் ரோந்து சென்றனர். அங்குள்ள பெட்டிக்கடையில் விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 27 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்து கடை உரிமையாளர் காலனி தெரு தெய்வத்தை 53, கைது செய்தனர்.

* 3 குழந்தைகளின் தாய் தற்கொலை

அலங்காநல்லுார்: கல்வெளிப்பட்டி பகுதி சின்ராஜா 32, டிரைவர். 9, 7 வயதில் மகள்கள் 5 வயதில் மகன் உள்ளனர். குடும்பத்தகராறில் நேற்று முன்தினம் மனைவி சிவரஞ்சனி 27, வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

* வேன் மோதி கொத்தனார் பலி

திருமங்கலம்: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்துார் புதுசூரங்குடியைச் சேர்ந்தவர் கொத்தனார் மனோகரன் 42. திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டையில் மகனை பார்த்துவிட்டு, டூவீலரில் சாத்துாருக்கு திரும்பிச் சென்றார். கள்ளிக்குடி பஸ் ஸ்டாப் அருகே பின்னால் வந்த வேன் மோதி மனோகரன் காயமடைந்தார். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி பலியானார். கள்ளிக்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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