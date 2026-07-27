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தீயணைப்பு வீரர் தற்கொலையில் திருப்பம்

தீயணைப்பு வீரர் தற்கொலையில் திருப்பம்

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:32 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:32 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM

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உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி சத்யா நகரைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ்குமார் 41. சென்னை கிண்டியில் தீயணைப்புத்துறை வீரராக இருந்தார். ஊர் திரும்பியவர் நேற்று முன்தினம் வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். கடன் கொடுத்தவர்கள் மிரட்டியதால் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக வீடியோ எடுத்து நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்துள்ளார் என்பது தெரியவந்தது. அதில், நல்லிவீரன்பட்டி பிரவீன்குமார், உசிலம்பட்டி முத்துக்குமார், சுகப்பிரியா ஆகியோரிடம் வட்டிக்கு கடன் வாங்கியிருந்ததால் தனது நிலத்தை அபகரித்து பெற்றோரை வெளியேற்றிவிட்டனர். மனைவியிடம் பணம் கேட்டு தொந்தரவு செய்ததால் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார். தற்கொலைக்கு துாண்டியதாக பிரவீன்குமாரை 38, போலீசார் கைது செய்தனர்.

* 6.5 கிலோ புகையிலை பறிமுதல்

வாடிப்பட்டி: சமயநல்லுார் எஸ்.ஐ., மாரியப்பன் மற்றும் போலீசார் மதுரை மெயின் ரோட்டில் வாகன சோதனை செய்தனர். அப்போது பெங்களூரில் இருந்து வந்த கன்டெய்னர் லாரியில் கடத்தி வந்த தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 6.5 கிலோ புகையிலை பாக்கெட்டுகளை லாரியுடன் பறிமுதல் செய்து, டிரைவர் ஊர்மெச்சிகுளம் லட்சுமணனை 63, கைது செய்தனர்.

* இ சேவை மையத்தில் திருட்டு

பேரையூர்: கிளாங்குளம் ஊராட்சியின் இ சேவை மையம் அதே ஊரில் கிராமச் சேவை கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. இங்கு இருந்த யு.பி.எஸ் மற்றும் 3 பேட்டரிகள் திருடுபோனது. ஊராட்சி செயலாளர் கணேசன் புகாரில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

* கார் கவிழ்ந்து ஒருவர் பலி

பேரையூர்: மதுரை வில்லாபுரம் பாலாறு முகம் 43. நண்பர்களுடன் குற்றாலத்திற்கு காரில் டி.கல்லுப்பட்டியை அடுத்த காடனேரி விலக்கு வழியாக சென்றார். நான்கு வழிச்சாலை மேம்பாலத்தில் இருந்து கீழே இறங்கும் போது கார் கவிழ்ந்தது. காரின் கதவு திறந்து பாலாறு முகம், துாக்கி வீசப்பட்டு இறந்தார். காரை ஓட்டிய காளிதாஸ், பயணித்த வெங்கடேசன், மூசாக்கனி, சிவா காயமடைந்தனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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