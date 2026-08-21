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மாணவர் மீது வழக்கு

மாணவர் மீது வழக்கு

UPDATED : ஆக 15, 2026 07:23 PM

ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM

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UPDATED : ஆக 15, 2026 07:23 PM ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM

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* மதுரை: விரகனுார் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் 9ம் வகுப்பு மாணவரை பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் தாக்கினர். தடுத்த ஆசிரியையும் தாக்கினார். இதுகுறித்த வீடியோ வைரல் ஆனது. கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனர். மாணவர் மீது சிலைமான் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். (ஆக.,17) இளைஞர் குழும நீதிபதி முன் ஆஜராக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

* எஸ்.ஐ., மீது தாக்குதல்

மதுரை: அண்ணாநகர் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., ரவிக்குமார். வண்டியூர் பகுதியில் ரோந்து சென்றபோது குடும்ப பிரச்னை காரணமாக இரு பெண்களை செந்துார்பாண்டி என்பவர் தாக்கிக்கொண்டிருந்தார். தடுத்த ரவிக்குமாரையும் தாக்கி, சீருடையை கிழித்தார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

* ரூ.5.50 லட்சம் மோசடி

மதுரை: கோமதிபுரம் ஓய்வுபெற்ற விமான ஆணைய அதிகாரி தாயாரின் வங்கி கணக்கு பரமக்குடி எஸ்.பி.ஐ., கிளையில் உள்ளது. தான் வாரிசுதாரர் என்பதை வங்கிக்கு தெரிவிக்க கூகுளில் தொடர்பு எண்ணை தேடி ஒருவரிடம் பேசினார். உடனடியாக அவருக்கு 'லிங்க்' அனுப்பப்பட்டது. அதில் சில வங்கி விபரங்களை பதிவு செய்த நிலையில் அடுத்தடுத்து மொத்தம் ரூ.5.50 லட்சம் திருடப்பட்டது. விசாரணையில் அவர் தொடர்பு கொண்ட எண், மோசடிக்காரர்கள் உடையது எனத்தெரிந்தது.

கூகுளில் இதுபோன்று வங்கி தொடர்பு எண் என்றுக்கூறி தங்களது தொடர்பு எண்களை அவர்கள் முறைகேடாக 'அப்டேட்' செய்துள்ளனர். சம்பந்தப்பட்ட வங்கி இணையதளத்திற்கு சென்று தேவையான விபரங்களை பெற வேண்டும் என சைபர் கிரைம் போலீசார் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

* வீட்டில் திருட்டு

பேரையூர்: டி.கல்லுப்பட்டி கவிதா 47. இவரது கணவர் சாத்துாரில் ஓட்டல் நடத்துகிறார். இருவரும் சில நாட்களுக்கு முன்பு சாத்துார் சென்றுவிட்டு, திரும்பி வந்து பார்த்தபோது வீட்டில் ரூ.72 ஆயிரம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள் திருடப்பட்டிருந்தன. போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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