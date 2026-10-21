UPDATED : அக் 12, 2026 07:14 PM
ADDED : அக் 12, 2026 07:08 PM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் வெள்ளி மலைக் கிணறு தெருவை சேர்ந்தவர்கள் குருசாமி மனைவி கண்ணகி, மகன் கார்த்திக். இவர்களின் பக்கத்து வீட்டில் வசித்தவர் விருதுநகர் கணேசன் 34.
கார்த்திக் கோயில் முன்பு பூக்கடை நடத்தி வருகிறார். அவரது கடையில் கணேசன் வேலை பார்த்தார். சில மாதங்களுக்கு முன்பு கணேசன், பாலு என்பவரது பூக்கடைக்கு வேலைக்கு சென்றார். இதனால் கண்ணகியும், கார்த்திக்கும் தங்களிடம் வாங்கிய அட்வான்ஸ் பணத்தை திரும்ப தருமாறு கணேசனிடம் கேட்டுள்ளனர். இதில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது.
அக்., 11 ம் தேதியன்று மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. கார்த்திக் பூக்கடை முன்பு கணேசன் தனது உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டார். பலத்த காயங்களுடன் கணேசன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, இறந்தார். திருப்பரங்குன்றம் போலீசார், கண்ணகி, கார்த்திக்கை தேடி வருகின்றனர்.