கலெக்டருக்கு ஆபாச செய்தி அனுப்பிய எம்.எல்.ஏ., நடவடிக்கை எடுக்காத காவல்துறை: பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு சட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் நீதிபதி பேச்சு
கலெக்டருக்கு ஆபாச செய்தி அனுப்பிய எம்.எல்.ஏ., நடவடிக்கை எடுக்காத காவல்துறை: பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு சட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் நீதிபதி பேச்சு
ADDED : நவ 21, 2026 06:57 PM
மதுரை: ‛‛கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டருக்கு ஒரு எம்.எல்.ஏ.,ஆபாச செய்தி அனுப்பினார். அது பணியிடத்தில் துன்புறுத்தல் இல்லையா. கலெக்டரின் கணவர் புகார் கொடுத்துள்ளார். இன்றுவரை மாநில அரசின் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கிறது,’’ என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை நீதிபதி எல்.விக்டோரியா கவுரி பேசினார்.
உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அலுவலர்களுக்கு பாலின உணர்திறன் மற்றும் உள்ளக புகார் குழு சார்பில், பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மதுரை லேடி டோக் கல்லுாரியில் நடந்தது.
நீதிபதி ஆர். பூர்ணிமா வரவேற்றார்.
நீதிபதி அனிதா சுமந்த் பேசியதாவது:
காலங்காலமாக பெண்களை உயர்வாக போற்றி வணங்கிய ஒரு நாட்டில் இத்தகைய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்த வேண்டிய நிலைக்கு நாம் ஏன் தள்ளப்பட்டோம்.காலப்போக்கில் நாம் பெண்களை உயர்ந்த பீடத்தில் வைத்து 'சக்தி' என போற்றி, கடவுளாக வழிபட்டோமே தவிர, ஒரு சாதாரண பெண்ணுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அடிப்படை மரியாதையை கொடுக்க மறந்துவிட்டோம். ஒவ்வொருவரும் சமத்துவத்திற்கான பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும். பாலின அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் நமக்கு தேவையில்லை. ஆண், பெண் எவ்வித அச்சம், தயக்கமின்றி ஒரே அறையில், ஒரே மேஜையில் சமமாக அமர்ந்து உரையாடக்கூடிய சமூகம் நமக்குத் தேவை. பணியிடங்களில் பாலியல் துன்புறுத்தல் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்கு படித்த ஆண், பெண்களுக்கும்கூட பாலியல் துன்புறுத்தல் என்றால் என்ன என்ற தெளிவு இல்லை. பாலியல் ரீதியான அர்த்தம் கொண்ட செயல்கள் மட்டுமே பாலியல் துன்புறுத்தல் என்று நாம் நினைக்கிறோம். இல்லை. நமது தனிப்பட்ட வெளியில் அத்துமீறி நுழைந்து, நமக்கு அசவுகரியத்தை ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு செயலும் பாலியல் துன்புறுத்தல்தான் என்றார். யாரை அணுகுவது
நீதிபதி எல்.விக்டோரியா கவுரி பேசியதாவது:
இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கிறது என்பது தெரியும். பாலியல் ரீதியான வன்கொடுமையோ, துன்புறுத்தலோ நடந்தால் அதை நாம் எவ்வாறு கையாள்வது, புகார் கொடுக்க யாரை அணுகுவது என்பது அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் தெரியுமா என்றால் கேள்விக்குறிதான். 1988 ல் பஞ்சாபில் நடந்த ஒரு விருந்தில் பெண் ஐ.ஏ.எஸ்.,அதிகாரி ரூபன் தியோல் பஜாஜ் பங்கேற்றார். அவரிடம் அப்போது டி.ஜி.பி.யாக இருந்த கே.பி.எஸ்.கில் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீறி நடந்து கொண்டார். வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. கில்லுக்கு மாவட்ட நீதிமன்றம் 6 மாதம் சிறை தண்டனை விதித்தது. அதை எதிர்த்து பஞ்சாப் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. குற்றத்தை உறுதி செய்து, கில்லை நன்னடத்தை ஜாமினில் விடுவிக்க உத்தரவிட்டது. அதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. அது குற்றத்தை உறுதி செய்து ரூபன் தியோல் பஜாஜிற்கு ரூ.2 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டது. கில் சிறையில் வைக்கப்படவில்லை. மனம் வெறுத்துப் போன ரூபன் தியோல் பஜாஜ் ரூ.2 லட்சத்தை ஒரு பெண்கள் அமைப்புக்கு கொடுத்தார். ஒரு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியினுடைய நிலை அது. கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டருக்கு ஒரு எம்.எல்.ஏ.,ஆபாச செய்தி அனுப்பினார். அது பணியிடத்தில் துன்புறுத்தல் இல்லையா. கலெக்டரின் கணவர் புகார் கொடுத்துள்ளார். இன்றுவரை மாநில அரசின் காவல்துறை வாளாவிருக்கிறது(நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கிறது) என்றார்.
வீடுகளில் இருந்து பாலின சமத்துவம்
நீதிபதி எஸ்.ஸ்ரீமதி பேசியதாவது: பெண் குழந்தைகளிடம் கவனமாக இருக்க அறிவுறுத்துகிறோம். பெண்களை மதிக்க வேண்டும் என ஆண் குழந்தைகளிடம் கற்றுக் கொடுக்கிறோமா. பாலின சமத்துவம் வீடுகளிலிருந்து துவங்க வேண்டும். எங்கு போர் நடந்தாலும் பெண்கள் குறிவைக்கப்படுகிறார்கள். போர் வேண்டாம் என்போம் என்றார்.
நீதிபதி ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா பேசியதாவது: அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒவ்வொருவரின் கண்ணியம், சமத்துவம், பாதுகாப்பை அடிப்படை உரிமைகளாக உறுதி செய்துள்ளது. சட்டத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட சமத்துவ சிந்தனையை ஒவ்வொரு பணியிடத்திலும் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஒருவர் சாதாரணமாக கருதி பேசும் வார்த்தைகள், நகைச்சுவைகள், சைகைகள் அல்லது உடல்மொழிகூட மற்றொருவருக்கு மன உளைச்சல், அசவுகரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஒவ்வொரு ஆணும் தனது தாய், சகோதரி அல்லது மனைவி பணிபுரியும் இடத்தில் அவர்களை எவ்வாறு மற்றவர்கள் கண்ணியம், சம மரியாதையுடன் நடத்த வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனரோ அதே மரியாதை, கண்ணியத்தை தன்னுடன் பணிபுரியும் சக பெண் ஊழியர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என்றார்.
நீதிபதிகள் கே. கே. ராமகிருஷ்ணன், ஆர். விஜயகுமார், முன்னாள் நீதிபதி ஆர்.என்.மஞ்சுளா, வழக்கறிஞர்கள் சாமிதுரை, பாபு, மகேஷ் பாபு, கல்லுாரி முதல்வர் பியூலா ஜெயஸ்ரீ பங்கேற்றனர்.
வழக்கறிஞர் இளங்கோ நன்றி கூறினார்.