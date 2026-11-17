/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/விபத்தில் போலீஸ் பலி
UPDATED : நவ 17, 2026 03:33 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:33 PM
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உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டி அருகே நோட்டம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் அய்யர் 38.
இவர் 12 ஆண்டுகளாக இந்தோ திபெத்தியன் பார்டர் போலீசாக பணிபுரிந்தார். ஒரு மாதம் விடுமுறைக்கு ஊருக்கு வந்தார். இன்று (நவ.,16) மாலை உசிலம்பட்டிக்கு டூவீலரில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர் மாலை 6:30 மணியளவில் ஊருக்கு திரும்பினார். குஞ்சாம்பட்டி கண்மாய் அருகே போலீசார் வைத்திருந்த பேரிகார்டில் மோதியதில் பலியானார். உசிலம்பட்டி தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.