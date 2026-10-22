முன்னாள் பா.ஜ., பெண் நிர்வாகியின் -வீடியோ 24 மணி நேரத்திற்குள் நீக்க போலீசாருக்கு உத்தரவு
முன்னாள் பா.ஜ., பெண் நிர்வாகியின் -வீடியோ 24 மணி நேரத்திற்குள் நீக்க போலீசாருக்கு உத்தரவு
UPDATED : அக் 14, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:16 PM
மதுரை:
பா.ஜ.,விலிருந்து நீக்கப்பட்ட பெண் நிர்வாகிக்கு எதிரான அவதுாறு பரப்பும் வீடியோக்களை சமூக வலைத்தளங்களிலிருந்து 24 மணி நேரத்திற்குள் நீக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
திருச்சியை சேர்ந்த ஒரு பெண் தாக்கல் செய்த மனு: பெங்களூருவில் வசித்தேன். எனக்கும் கணவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. விவாகரத்து கோரிய வழக்கு குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. பா.ஜ., தமிழக ஓ.பி.சி., பிரிவு செயலாளராக பதவி வகித்தேன். எனது நற்பெயரை கெடுக்கும் நோக்கில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கருப்பு முருகானந்தம், திருவாரூர் மாவட்டம் மகேஷ்ராஜா, பாலமுருகன் கூட்டுச் சதி செய்து சமூக ஊடகங்களில் அவதுாறு பரப்பினர். ஸ்ரீரங்கம் மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தேன். வழக்குப்பதிவு செய்த பிறகும் தொடர்ந்து அவதுாறு பரப்பப்படுகிறது. அவற்றை நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சைபர் கிரைம் போலீசாருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். கருப்புமுருகானந்தம் உள்ளிட்ட 3 பேர் எனக்கு எதிராக அவதுாறு மற்றும் ஆபாசமான காணொலிகளை உருவாக்கி பகிர தடை விதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதி கே.கோவிந்தராஜன் திலகவதி பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரருக்கு எதிரான அவதுாறு பரப்பும் வீடியோக்களை சமூக வலைத்தளங்களிலிருந்து 24 மணி நேரத்திற்குள் போலீசார் நீக்க வேண்டும். தவறினால் சம்பந்தப்பட்ட போலீசாருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட நேரிடும். விசாரணையை குறித்த காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என்றார்.