மதுரை சிறையில் போலீஸ் சோதனை: பெட்ரோல் பங்க், அங்காடி மூடல்
மதுரை சிறையில் போலீஸ் சோதனை: பெட்ரோல் பங்க், அங்காடி மூடல்
ADDED : நவ 01, 2026 06:50 PM
மதுரை: மதுரை மத்திய சிறையில் நகர் போலீசார் இன்று (நவ.,1) இரண்டரை மணிநேரம் சோதனை நடத்தினர்.
தேனி சிறையில் கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்திற்கு பின் சிறைகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் தொடர்ச்சியாக நகர் போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரன் உத்தரவில், துணை கமிஷனர் இனிகோ திவ்யன் தலைமையில் 2 உதவி கமிஷனர்கள், 5 இன்ஸ்பெக்டர்கள், 15 எஸ்.ஐ.,க்கள் அடங்கிய 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இன்று சிறை வளாகத்திற்கு சென்றனர்.
கைதிகள் அறைகள், குளியலறை, கழிவறை, உணவகத்தை சோதனையிட்டனர். பெண்கள் சிறையிலும் சோதனை நடந்தது. தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
பெட்ரோல் பங்க் மூடல்
இதற்கிடையே மதுரையில் சிறை கைதிகள் மூலம் நடத்தப்படும் பெட்ரோல் பங்க், சிறை அங்காடிகளை 15 நாட்களுக்கு தற்காலிகமாக மூடவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.