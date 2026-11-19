போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இறந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க மறுப்பு
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இறந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க மறுப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
மதுரை: மதுரை செக்கானுாரணி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் டிரைவர் பாலகிருஷ்ணன் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவத்தையடுத்து ஸ்டேஷனின் சி.சி.டி.வி., காட்சிகளை பாதுகாக்க வேண்டி அவசர வழக்காக விசாரிக்க கோரியதை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை ஏற்க மறுத்தது.
தேனி மாவட்டம் தேவாரத்தைச் சேர்ந்தவர், லாரி டிரைவர் பாலகிருஷ்ணன் 40. ஏலக்காய் ஏற்றிச் சென்ற இவரது லாரி தீப்பிடித்தது தொடர்பாக விசாரணைக்காக மதுரை செக்கானுாரணி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். நவ.,14 அதிகாலையில் ஸ்டேஷன் கழிப்பறையில் அவர் துாக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
அவரது உடலில் காயங்கள் இருப்பதாக பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து ‘போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவர் தாக்கப்பட்டு படுகாயம் அடைந்து இறந்துள்ளார். சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டேஷனின் சி.சி.டிவி., பதிவுகளை பாதுகாக்க உத்தரவிட வேண்டும். இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும்’ என நீதிபதி ஆர்.விஜயகுமார் முன்பு பாலகிருஷ்ணனின் மனைவி சுதா தரப்பில் முறையிடப்பட்டது.
இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, மனுவாக தாக்கல் செய்யும் பட்சத்தில் நாளை முறையாக விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதாக தெரிவித்தார்.