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சிவகாசியில் இரு பிரிவினர் மோதல் தடியடி நடத்திய போலீசார்
சிவகாசியில் இரு பிரிவினர் மோதல் தடியடி நடத்திய போலீசார்
UPDATED : அக் 30, 2026 12:54 AM
ADDED : அக் 30, 2026 12:54 AM
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சிவகாசி:
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே நமஸ்கரித்தான் பட்டியில் இரு பிரிவினருக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டதை அடுத்து போலீசார் தடியடி நடத்தினர்.
சிவகாசி அருகே நமஸ்கரித்தான் பட்டியில் தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு விழா நடத்துவதற்காக ஒரு பிரிவினர் மைக் செட் அமைத்தனர். இதற்கு மற்றொரு பிரிவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் இரு பிரிவினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. மோதலை தடுக்க முயன்ற போலீசார் மீது அங்கிருந்தவர்கள் கற்கள், கட்டைகளை வீசினர். இதையடுத்து அவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர். தொடர்ந்து அங்கு பதட்டமான சூழல் நிலவுவதால் அங்கு ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.