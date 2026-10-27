இறைச்சிக்கூடங்களுக்கு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதி: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
இறைச்சிக்கூடங்களுக்கு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதி: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 26, 2026 08:18 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:14 PM
மதுரை: தமிழகம் முழுவதும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இறைச்சிக்கூடங்களுக்கு மாசுக்கப்பட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதி அவசியம் என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
காயல்பட்டினம் நகராட்சியில் இறைச்சிக் (வதை)கூடம் அமைக்கப்பட்டது. தமிழக மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யாமல் இறைச்சிக்கூடத்தை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரக்கூடாது என தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் ஒரு வழக்கு அடிப்படையில் உத்தரவிட்டது. இதை எதிர்த்து அந்நகராட்சி கமிஷனர் உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
நீதிபதிகள் எம்.தண்டபாணி, என்.திலீப்குமார் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு : இறைச்சிக் கூடங்களை அமைப்பதற்கான மாதிரி திட்டத்தை தயாரித்து நகராட்சி நிர்வாக கமிஷனர் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார். அதில், ‛மாநிலத்திலுள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கீழ் இறைச்சிக் கூடங்களை அமைத்தல், இயக்குதல், கழிவு மேலாண்மை, மாசுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் கண்காணிப்பிற்கான சீரான கட்டமைப்பை உருவாக்க உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு, மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய (சி.பி.சி.பி.,) நிபந்தனைகளை கவனத்தில் கொண்டு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இறைச்சிக்கூடத்தை இயக்க மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதி பெறுதல் ஆகியவற்றிற்கு காலவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சட்ட விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப இறைச்சிக்கூடம் வடிவமைக்கப்படும்,’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதை தமிழகம் முழுவதும் அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதுவரை அறிக்கையில் உள்ள நிபந்தனைகளுக்கு இணங்காத புதிய இறைச்சிக்கூடங்களை நிறுவக்கூடாது. ஏற்கனவே செயல்படும் இறைச்சிக் கூடங்களை அறிக்கையில் உள்ள நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்க வேண்டும். பசுமை தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதி செய்கிறோம். வழக்கு பைசல் செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.