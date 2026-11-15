/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பணம் பறிமுதல் செய்திக்கு மறுப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 10:08 PM
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தேனி: ‛அரசு அதிகாரிகளுக்கு தீபாவளி இனாம் வழங்க வைத்திருந்த பணம் பறிமுதல்’ என்ற தலைப்பில், 5.11.2026 நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. அதில் டாப்ஸ்டேஷனில் உள்ள தனியார் ரிசார்ட்டில் இருந்து கொட்டகுடி ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர் ராஜேந்திரன் என்பவர், அவரது வாகனத்தில் 132 ஸ்வீட் பாக்ஸ்கள், ரூ.38,500 உடனும் வந்த போது தேனி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை செய்து அவரிடம் இருந்து கைப்பற்றியதாக குறிப்பிடப்பட்டது.
தற்போதைய விசாரணையில் அவரிடமிருந்தோ, அவரது வாகனத்திலோ எதுவும், தேனி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரல் கைப்பற்றப் படவில்லை என தெரிய வருகிறது. அன்றைய செய்தி தவறாக வெளியாகி உள்ளது என்ற விபரத்தினை இதன் மூலம் தெளிவுபடுத்துகிறது தினமலர்.