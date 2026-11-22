UPDATED : நவ 21, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:10 PM
மதுரை: மதுரை தல்லாகுளம் முதுநிலை அஞ்சலக கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கோட்ட அளவிலான வாடிக்கையாளர்களுக்கான தபால்துறை குறைதீர் முகாம் டிச.4 மாலை 4:30 மணிக்கு நடக்கிறது.
குறைகளை முழு விபரங்கள், ஆவண நகல்களுடன் ‘தபால்துறை குறைதீர் கூட்டம்’ என குறிப்பிட்டு ‘முதுநிலை அஞ்சலக கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், மதுரைக் கோட்டம், மதுரை – 625 002’ என்ற முகவரிக்கு தபால் வாயிலாகவோ, domadurai.tn@indiapost.gov.in என்ற இமெயில் மூலமோ நவ.25க்குள் அனுப்ப வேண்டும். விவரங்களுக்கு 0452 – 253 1121.
மண்டல முகாம்
பீ.பி.குளம் தெற்கு மண்டல தபால்துறைத் தலைவர் அலுவலகத்தில் மண்டல அளவிலான தபால் சேவை குறைதீர் முகாம் டிச.4 காலை 11:00 மணிக்கு நடக்கிறது. ஏற்கனவே மனுகொடுத்து கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அளித்த பதில் திருப்தி அடையாதவர்கள் மட்டும் குறைகளை அனுப்ப வேண்டும். புதிய புகார்கள் மீது இம்முகாமில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது. புகார்களை ‘தபால் சேவை குறைதீர் முகாம் – டிசம்பர் 2026’ என குறிப்பிட்டு ‘உதவி இயக்குர் (இன்வெஸ்டிகேஷன் மற்றும் விஜிலென்ஸ்), தபால்துறை தலைவர் அலுவலகம், தெற்கு மண்டலம், மதுரை – 625 002’ என்ற முகவரிக்கு தபால் வாயிலாகவோ, pg.madurai@indiapost.gov.in என்ற இமெயில் மூலமோ நவ.25க்குள் அனுப்ப வேண்டும்.