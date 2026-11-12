கூடுதல் விலைக்கு மின்சாரம் வாங்க எதிர்ப்பு: மின்வாரிய தலைவர் இடமாற்றம்
கூடுதல் விலைக்கு மின்சாரம் வாங்க எதிர்ப்பு: மின்வாரிய தலைவர் இடமாற்றம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:04 PM
திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலத்தில் தனியாரிடமிருந்து கூடுதல் விலைக்கு மின்சாரம் வாங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்த, மின்வாரிய தலைவர் ராஜமாணிக்கம் திடீரென இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
கேரளம் கடும் மின்சாரத் தட்டுப்பாட்டில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து வெளிமாநிலங்களில் இருந்து மின்சாரம் வாங்க மின்வாரிய தலைவர் ராஜமாணிக்கத்திற்கு முதல்வர் வி.டி.சதீசன் உத்தரவிட்டார். இமாச்சலப் பிரதேச அரசிடமிருந்து யூனிட்டுக்கு ரூ.14.50 விலையில் மின்சாரம் வாங்க தீர்மானிக்கப்பட்டது. இதில் மொத்த கொள்முதல் செலவு சுமார் ரூ.1282 கோடி. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி நவம்பர் முதல் மே மாதம் வரை மின்சாரம் கிடைக்கும்.
இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு மின்வாரிய அமைச்சர் சன்னி ஜோசப் ஒப்புதல் அளித்தார்.
இதற்கிடையே ஜிஎன்ஏ என்ற தனியார் நிறுவனம் யூனிட்டுக்கு ரூ. 8.90 விலையில் மின்சாரம் தருவதாக கேரள அரசிடம் கூறியது. ஆனால் இந்த நிறுவனம் 2027 மார்ச் 31 வரை மட்டுமே மின்சாரம் தர தயாராக இருந்தது. கோடை காலங்களில் இந்த நிறுவனத்திடமிருந்து மின்சாரம் கிடைக்காது. எனவே இந்த காலக்கட்டத்தில் வேறு நிறுவனத்திடம் மிக அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரத்தை வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.
எனவே இந்த நிறுவனத்திலிருந்து மின்சாரம் வாங்கினால் சுமார் ரூ. 700 கோடிக்கு மேல் நஷ்டம் ஏற்படும் என்று கூறி மின்வாரிய தலைவரான ராஜமாணிக்கம் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். எனினும் ஜிஎன்ஏ நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்க கேரள அரசு தீர்மானித்தது. இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் இருந்து வாங்கினால் ரூ. 2 ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் நஷ்டம் ஏற்படும் என்று கேரள முதல்வர் வி.டி.சதீசன் கூறினார். இதனை தொடர்ந்து மின்வாரிய தலைவர் ராஜமாணிக்கம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
இது தொடர்பாக கேரள மின்வாரிய ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு, ‛ஒப்பந்த புள்ளி கோராமல் ஜிஎன்ஏ நிறுவனத்திடமிருந்து மின்சாரம் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மின்வாரிய தலைவராக இருந்த ராஜமாணிக்கம் அளித்த ஆட்சேபனை அடங்கிய கோப்புகளை முதல்வர் வெளியிட வேண்டும்' என தெரிவித்துள்ளது.
‛ மின்சார கொள்முதலில் ஊழல் செய்ய திட்டமிட்டிருந்ததை தடுக்க முயற்சித்ததால் தான் மின்வாரியத் தலைவராக இருந்த ராஜமாணிக்கத்தை அவர் பதவியேற்ற 5 மாதத்திற்குள் தடாலடியாக முதல்வர் சதீசன் இடமாற்றம் செய்துள்ளார்,' என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் பினராயி விஜயன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தட்டிக்கேட்கும் தமிழக அதிகாரிகள்
மதுரையை சேர்ந்த எம்.ஜி.ராஜமாணிக்கம் 2007 கேரள கேடர் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி. இப்போது செயலாளர் அந்தஸ்தில் உள்ள இவர் கடந்த ஜூனில் கேரள மின்வாரிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். அரசுக்கு ரூ. 700 கோடிக்கு மேல் நஷ்டம் ஏற்படும் என்றும், இதில் உயரதிகாரிகள் உட்பட சிலர் ஊழல் செய்ய திட்டமிட்டிருப்பதாக தெரிந்ததால் தான் தனியார் நிறுவனத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்வதற்கு ராஜமாணிக்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ராஜமாணிக்கம் பதவியில் இருந்தால் தங்களது திட்டம் நிறைவேறாது என்பதால் தான் அவர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதேபோல சேலத்தைச் சேர்ந்த தர்மலஸ்ரீ என்ற பெண் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி இரு மாதங்களுக்கு முன்பு தான் உள்ளாட்சித் துறையில் இணை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்திற்காக பூனாவை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்துடன் ரூ.93 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால் இந்த நிறுவனத்திற்கு எந்தத் தகுதியும் இல்லை என்றும், ஒழுங்காக பணி செய்யவில்லை என்பதையும் தர்மலஸ்ரீ கண்டுபிடித்தார். இது தொடர்பாக அவர் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் ஷாஜியிடம் புகார் செய்தார். இந்நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன் தர்மலஸ்ரீ திடீரென அந்தப் பதவியில் இருந்து மாற்றப்பட்டார்.